La panne de trois câbles sous-marins ralentit la connexion Internet

Le câble Intra Asia (IA) a eu un incident sur sa branche S1 reliant Singapour tandis que les problèmes sur la passerelle Asie-Pacifique (APG) et l’Asie-Afrique-Europe-1 (AAE-1) n’ont pas encore été résolus.

La panne des trois systèmes de câble a sérieusement affecté la vitesse des connexions Internet internationales du Vietnam, les internautes ayant eu des difficultés à accéder aux sites web et aux services réseau avec des serveurs à l’étranger.

Les fournisseurs de services Internet vietnamiens ont mis en place diverses mesures pour garantir la connexion Internet des utilisateurs, notamment le partage du trafic entre les lignes de fibre optique connectées au niveau international et la capitalisation des câbles de fibre optique terrestres.

Il existe cinq câbles sous-marins à fibres optiques reliant le Vietnam au niveau international, à savoir APG, IA, AAE-1, Asia-America Gateway (AAG) et Asie du Sud-Est-Moyen-Orient-Europe occidentale (SMW-3). Il existe également un câble plus petit, appelé TVH, qui ne mesure que 3 367 km de long, reliant la Thaïlande, le Vietnam et Hong Kong (Chine).

Outre les câbles sous-marins, le Vietnam possède également plusieurs câbles terrestres ; cependant, la majeure partie du trafic Internet du Vietnam vers le monde est transmise via le système sous-marin.

