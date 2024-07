Vietnam Airlines, la compagnie aérienne la plus ponctuelle au premier semestre

Les passagers de Vietnam Airlines ne devraient pas avoir trop de reproches en ce qui concerne l'arrivée et le départ des vols, car la compagnie aérienne nationale a été nommée la compagnie aérienne la plus ponctuelle du Vietnam au premier semestre, réalisant une ponctualité (OTP) de 84,1%.

Photo : VNA/CVN

Selon l’Autorité de l’aviation civile du Vietnam, l’OTP de la compagnie aérienne est bien supérieur à celui du secteur aéronautique, qui était de 75,7%.

Le directeur général adjoint de Vietnam Airlines, Dang Anh Tuân, a déclaré que plus de 55.000 vols avaient été opérés sur les réseaux nationaux et internationaux entre janvier et juin, ajoutant que la compagnie aérienne s'efforçait d'assurer la ponctualité même lorsqu'elle était confrontée à de nombreux défis redoutables, tels qu'une forte augmentation du nombre de vols pendant les hautes saisons du Têt (Nouvel An lunaire) et des vacances d'été, des problèmes d'infrastructure, de mauvaises conditions météorologiques et une pénurie d'avions due au rappel mondial des moteurs du constructeur.

Auparavant, le transporteur figurait parmi les cinq compagnies aériennes les plus ponctuelles de la région Asie-Pacifique en avril, selon un rapport mensuel sur la ponctualité (OTP) de Cirium, un leader de l'analyse aéronautique.

Avec un OTP de 81,85%, contre 78,98% en mars, Vietnam Airlines s'est assuré la cinquième place en avril.

La première place dans la région appartient à Japan Airlines avec un OTP de 88,17%, suivie de près par la compagnie japonaise ANA avec 87,21%.

La compagnie aérienne malaisienne AirAsia a obtenu la troisième place avec 85,48 tandis que la compagnie japonaise Peach Aviation est quatrième avec 84,19%.

VNA/CVN