Vietnam Airlines ajuste son exploitation à l'aéroport de Liên Khuong

Durant cet intervalle, Vietnam Airlines suspendra l’intégralité de ses liaisons vers et depuis cet aéroport tout en modifiant son programme d’exploitation pour garantir la continuité du transport régional et répondre aux besoins de mobilité des voyageurs.

>> L'aéroport international de Liên Khuong sera fermé de mars à août 2026

À cet effet, le transporteur national augmentera ses capacités sur des routes alternatives stratégiques, notamment les liaisons reliant Hô Chi Minh-Ville à Buôn Ma Thuôt et Pleiku, ainsi que la ligne Dà Nang - Buôn Ma Thuôt. Cet ajustement structurel vise à maintenir la connectivité entre les Hauts Plateaux du Centre, le Centre méridional et les principaux pôles économiques du pays, malgré l’interruption temporaire d’un important nœud aérien.

Concernant les passagers détenteurs de billets pour des vols impactés entre le 4 mars et le 25 août 2026, Vietnam Airlines autorise une modification gratuite de la date de voyage ou de l’itinéraire, limitée à une seule reprise. Les éventuelles différences de prix, taxes ou frais annexes seront toutefois appliquées selon les règlements actuels de la compagnie. Les clients pourront également opter pour un remboursement complet et sans frais de leurs titres de transport ainsi que des services additionnels achetés. Cette politique d’assistance exceptionnelle sera maintenue jusqu’au 31 août 2026.

Vietnam Airlines préconise aux passagers de s'informer activement via les succursales, les billetteries officielles ou le service client. La compagnie assure une coordination constante avec les organismes compétents pour superviser l’avancement des travaux de rénovation et prévoit de rétablir ses liaisons dès que Liên Khuong sera de nouveau opérationnel.

