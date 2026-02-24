Nghê An : arrestation d’un trafiquant et saisie de 22 pains d’héroïne

Le 24 février, la Police de la province de Nghê An a annoncé avoir démantelé avec succès un réseau de trafic illicite de stupéfiants depuis l’étranger vers le Vietnam, arrêté un individu et saisi 22 pains d’héroïne.

À l’issue du travail de surveillance et de renseignement, le Service de police d’enquête sur les crimes liés à la drogue de la Police de Nghê An a identifié Dào Minh Hoàng (né en 1981, domicilié dans le quartier de Bach Mai, à Hanoï) comme un maillon important d’un réseau de trafic de drogue acheminant des stupéfiants du Laos vers le Vietnam pour y être écoulés.

Grâce à des mesures professionnelles, à la vérification et à la collecte de preuves, la Police de Nghê An, en coordination avec la Police de la province de Hà Tinh, a tendu une embuscade dans la zone de la commune de Huong Son, province de Hà Tinh, et arrêté Dào Minh Hoàng en possession de 22 pains d’héroïne.

Les forces compétentes poursuivent actuellement l’élargissement de l’enquête, la recherche des individus impliqués et la consolidation du dossier en vue d’un traitement sévère conformément aux dispositions de la loi.

