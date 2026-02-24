Lang Son

Huu Liên : le patrimoine géologique au service du développement durable

Située au cœur du Géoparc mondial UNESCO de la province de Lang Son, la commune de Huu Liên a su transformer ses défis géographiques en atouts touristiques majeurs pour devenir un modèle de développement socio-économique.

Photo : Anh Tuân/VNA/CVN

Autrefois enclave agricole isolée, marquée par des calcaires abrupts et des infrastructures de transport limitées, cette localité connaît aujourd’hui une transformation profonde grâce à l'exploitation raisonnée de ses ressources naturelles. En valorisant son patrimoine géologique sans sacrifier son environnement, Huu Liên a réussi à créer une source de revenus pérenne pour les communautés ethniques locales, améliorant de manière significative leur niveau de vie.

L’essor de cette nouvelle forme de tourisme remonte à l'année 2012, lorsque Jean Verly, fondateur du club VietClimb, et ses partenaires internationaux ont identifié dans les falaises de Yên Thinh un potentiel comparable aux sites mondiaux de Krabi en Thaïlande ou de Yangshuo en Chine.

Aujourd’hui, la commune dispose de plus de 250 voies d’escalade de niveaux variés, attirant une clientèle jeune et internationale avide de défis sportifs. Cette dynamique a impulsé un changement radical dans les mentalités des habitants des ethnies Kinh, Nung, Tày et Dao, qui délaissent progressivement l'agriculture de subsistance pour se tourner vers l'économie des services.

Les témoignages des pionniers du tourisme local illustrent parfaitement cette transition réussie, à l'image de Ngô At Mao, propriétaire d'un homestay, qui souligne que l'arrivée des grimpeurs étrangers a structuré toute une économie de village. Désormais, chaque famille participe à cet écosystème : certaines assurent l'hébergement et la restauration, d'autres fournissent des produits agricoles biologiques, tandis que les jeunes travaillent comme guides de montagne ou porteurs.

Ce passage d'une "zone de pauvreté" à une destination phare du tourisme d'aventure est étayé par des chiffres éloquents : la commune compte désormais 37 établissements d'accueil disposant de plus de 450 chambres, employant plus de 650 travailleurs locaux.

Photo : Anh Tuân/VNA/CVN

En 2025, le village de Huu Liên a remporté deux prix du tourisme de l’ASEAN. Cette distinction prestigieuse offre une opportunité unique de promouvoir l'image de la province de Lang Son sur la carte touristique mondiale. Les autorités locales affichent d'ailleurs des ambitions claires, visant 210.000 visiteurs et un chiffre d'affaires de 67,2 milliards de dôngs (2,57 millions de dollars) à l'horizon 2030.

Pour les familles comme celle de Mme Leo Thu Phuong, dont les revenus mensuels issus du tourisme atteignent désormais 20 à 25 millions de dôngs, cette activité représente une stabilité financière inédite par rapport à l'agriculture aléatoire d'autrefois.

Afin d’encourager le développement du tourisme communautaire, le Conseil populaire provincial de Lang Son a instauré la Résolution n°19, un cadre politique prévoyant un soutien financier de 100 millions de dôngs pour chaque projet de gîte répondant aux critères de qualité.

Comme l'explique Luu Ba Mac, directeur adjoint du Département provincial de la culture, des sports et du tourisme, avec un budget annuel estimé à environ 16,6 milliards de dôngs, cette initiative vise à simplifier les procédures administratives et à encourager l'investissement privé dans le tourisme.

Parallèlement, des programmes de formation en hôtellerie, en langues étrangères et en sécurité sont régulièrement organisés pour professionnaliser l'offre locale.

VNA/CVN