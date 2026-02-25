Le Premier ministre publie une directive sur l’exécution des tâches clés après le Têt 2026

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a signé le 23 février 2026 la directive N°06 relative à la mise en œuvre des tâches clés après les congés du Têt du Cheval 2026.

Le Premier ministre demande aux ministères, secteurs et localités de reprendre le travail immédiatement après le Têt, dans l’esprit de "commencer tôt, agir sans délai", et de renforcer encore la détermination, de favoriser les activités économiques et le bien-être social, en vue d’une croissance du PIB de 10% au moins en 2026.

Il est notamment exigé de suivre de près l’évolution des prix et du marché après le Têt, de renforcer la discipline financière et budgétaire, et d’accélérer dès le début de l’année 2026 le décaissement des investissements publics, en particulier pour les projets importants et d’envergure nationale.

Les ministères, organismes et localités sont également appelés à assurer efficacement les politiques de sécurité sociale et à se concentrer sur l’élaboration et la garantie de la qualité des projets de lois, d’ordonnances et de résolutions inscrits au programme de travail de 2026.

Le Premier ministre demande aux ministères, organismes et localités, dans le cadre de leurs fonctions et compétences, de mettre en œuvre strictement la présente directive afin d’accompagner les entreprises et la population et de réaliser pleinement, avec les meilleurs résultats possibles, l’ensemble des objectifs et indicateurs du plan de développement socio-économique de 2026, jetant ainsi des bases solides pour la réussite intégrale du Plan quinquennal de développement socio-économique pour 2026-2030.

