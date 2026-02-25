Hô Chi Minh-Ville renforce la protection et la prévention des incendies de forêt

Afin de répondre de manière proactive aux aléas climatiques et d'améliorer l'efficacité de la gestion forestière, le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville vient de promulguer la décision N°1025. Celle-ci porte sur la consolidation des membres du Comité de pilotage municipal chargé des questions urgentes en matière de protection et de prévention des incendies de forêt.

>> Plusieurs milliards de dollars engagés pour le Centre financier international à Hô Chi Minh-Ville

>> Hô Chi Minh-Ville structure quatre piliers pour son Centre financier international

>> Exportations agro-forestières et aquatiques : valeur ajoutée et marchés élargis

>> Plantation d’arbres, un investissement stratégique pour un développement durable

Selon cette décision, entrée en vigueur le 23 février 2026, Bùi Minh Thạnh, vice-président du Comité populaire municipal, assume la fonction de chef dudit comité. Le poste de vice-président permanent est confié à Hồ Trúc Thanh, directeur adjoint du Service de l'agriculture et de l'environnement. En outre, deux autres vice-présidents ont été nommés, à savoir les dirigeants de la Police municipale et du Commandement militaire de la ville, aux côtés de membres représentant divers services, secteurs et autorités locales des zones forestières.

Photo : CTV/CVN

Le Comité de pilotage a pour mission de conseiller le président du Comité populaire municipal dans la mise en œuvre efficace de la Stratégie de développement forestier du Vietnam pour la période 2021-2030, ainsi que du projet de renforcement des capacités des forces de gardes forestiers. Parallèlement, cet organe est investi du pouvoir de diriger et d'exhorter les localités à appliquer strictement la Loi sur la sylviculture, tout en renforçant la gestion étatique des forêts et des terres forestières sur le territoire.

Sur le terrain, le Comité est responsable de résoudre les problèmes urgents et d'organiser des campagnes de sensibilisation auprès de la communauté sur la protection de la faune, de la flore et de l'environnement forestier. En particulier, durant les mois critiques de la saison sèche, il se concentrera sur la prévision et l'alerte des risques d'incendie, tout en restant prêt à mobiliser forces et moyens pour faire face aux situations dépassant les capacités d'intervention des autorités locales.

Truong Giang/CVN