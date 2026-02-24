Lâm Dông : un pangolin rare inscrit au Livre rouge remis volontairement aux autorités

La police de la province de Lâm Dông a annoncé, le 24 février, que la police communale de Bao Lâm 1 venait de recevoir un pangolin rare et précieux remis volontairement par un habitant.

Le 23 février, Doàn Hông Hai (né en 1976, domicilié au hameau 5, Lôc Quang, commune de Bao Lâm 1) a remis aux autorités un pangolin adulte, en bonne santé, mesurant 52 cm et pesant plus de 5 kg. Selon les premières vérifications, il s’agit d’une espèce sauvage rare et menacée, strictement protégée et inscrite au Livre rouge du Vietnam.

Il a expliqué avoir découvert l’animal, reconnaissable à ses écailles kératiniques, à proximité de son domicile. Conscient qu’il pouvait s’agir d’une espèce protégée, il a décidé de le remettre aux forces de l’ordre. Les autorités locales ont salué son sens des responsabilités et son civisme.

L’animal est actuellement pris en charge par la police communale, qui finalise les procédures en vue de son transfert aux services forestiers et à un centre de sauvetage de la faune sauvage, avant sa réintroduction dans son milieu naturel.

Depuis le début de l’année 2026, plusieurs habitants de Lâm Dông ont volontairement remis aux autorités des animaux sauvages rares et menacés appartenant aux groupes IB et IIB, tels que des chats sauvages, des loris pygmées, des gibbons à joues jaunes, des aigles de montagne, des macaques à face rouge, des tortues alligators ou encore des civettes.

