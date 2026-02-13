L'aéroport international de Liên Khuong sera fermé de mars à août 2026

L'aéroport international de Liên Khuong, situé dans la commune de Duc Trong, province centrale de Lâm Dông, sera temporairement fermé du 4 mars au 25 août 2026 afin de permettre des travaux de réparation des pistes et des voies de circulation.

Le ministère de la Construction a annoncé cette fermeture le 12 février, précisant que l'aéroport interrompra ses activités du 4 mars à 00h00 au 25 août à 23h59 pour permettre la réalisation de travaux de rénovation et de modernisation de ses infrastructures côté piste.

L'Autorité de l'aviation civile du Vietnam (CAAV) est chargée de publier l'avis de fermeture temporaire via le système d'information aéronautique, conformément à la réglementation, d'en informer les autorités locales et les organismes compétents, et de coordonner la mise en œuvre des mesures nécessaires pour gérer les problèmes rencontrés pendant la période de fermeture.

L’Autorité aéroportuaire du Vietnam (ACV) a précédemment approuvé le projet d’investissement et le plan de construction détaillé pour la réparation de la piste et des voies de circulation. La CAAV a également finalisé l’évaluation de la proposition de fermeture temporaire, sur la base des documents soumis par l’aéroport et les organismes concernés.

Conformément au plan de développement aéroportuaire 2021-2030, avec une vision à l’horizon 2050, approuvé en mai 2024, l’aéroport de Liên Khuong est classé 4E, la catégorie la plus élevée actuellement en vigueur au Vietnam. Après sa modernisation, il devrait accueillir 5 millions de passagers et 20.000 tonnes de fret par an.

D’ici 2050, la capacité de l’aéroport devrait atteindre 7 millions de passagers et 30.000 tonnes de fret par an. Durant la période 2021-2030, le terminal T1 existant sera maintenu avec une capacité de 2 millions de passagers par an, tandis qu’un nouveau terminal T2, d’une capacité prévue d’environ 3 millions de passagers par an, sera construit. D’ici 2050, le terminal T2 sera agrandi afin de porter la capacité totale de l’aéroport à environ 7 millions de passagers par an, des terrains étant réservés pour d’éventuels développements futurs.

Le 23 juin 2024, les autorités ont officiellement annoncé la transformation de Liên Khuong en aéroport international, faisant de lui le premier aéroport international de la région des Hauts Plateaux du Centre.

