Résolution 57

Le Têt à l’ère digitale : quand les retrouvailles passent aussi par les écrans

À l’occasion du Nouvel An lunaire, moment privilégié de retrouvailles, les familles vietnamiennes renforcent leurs échanges en ligne. Messageries, réseaux sociaux et contenus partagés s’imposent désormais comme des outils essentiels du lien familial.

>> Les étrennes du Têt à l’ère du numérique

>> L’IA à l’école : le Vietnam s’apprête à former ses futurs "citoyens numériques"

Photo : CTV/CVN

Même pendant le Têt, période la plus importante de l’année pour les réunions familiales, les habitudes de communication numérique restent très marquées au sein des foyers vietnamiens. La transformation digitale rend les interactions plus simples, plus rapides et plus flexibles, favorisant des échanges continus entre les membres d’une même famille, qu’ils soient proches ou à distance.

Selon une enquête récente de la société de cybersécurité Kaspersky, 97% des personnes interrogées utilisent des plateformes numériques pour communiquer avec leurs proches. Dans le détail, 86% privilégient les applications de messagerie instantanée, 58% ont recours aux appels vidéo et 44% vont jusqu’à partager des comptes de streaming.

Au quotidien, ces outils jouent un rôle central dans les interactions familiales, les loisirs communs et les conversations informelles. Ils contribuent également à réduire la distance entre les générations, en créant des espaces d’échange accessibles à tous.

Cette pratique est particulièrement répandue chez les 35-54 ans, dont 89% déclarent utiliser régulièrement les plateformes numériques pour rester en contact avec leur famille. Les appels vidéo, en revanche, restent moins fréquents et sont davantage utilisés lorsque les rencontres en personne ne sont pas possibles.

Au Vietnam, les groupes de discussion familiaux deviennent particulièrement actifs pendant le Têt. Les membres y partagent leurs activités quotidiennes, échangent leurs vœux et diffusent des images de célébration via des applications populaires comme Zalo ou Messenger. La messagerie s’impose ainsi comme le principal canal de communication, tandis que la visioconférence demeure un usage ponctuel.

Humour, partage… et nouveaux défis

Une autre forme de lien numérique gagne du terrain : le partage de publications, de photos, de vidéos ou de contenus humoristiques, notamment les célèbres "mèmes". À l’échelle mondiale, 53% des utilisateurs déclarent envoyer ce type de contenu à leurs proches, une pratique dominée par les 18-34 ans (58%).

Photo : CTV/CVN

Au Vietnam, cette tendance se manifeste particulièrement durant le Nouvel An, lorsque les familles s’échangent images festives, clips vidéo et messages à tonalité joyeuse. L’humour et les références culturelles communes deviennent ainsi un vecteur de proximité dans les familles modernes.

Les utilisateurs de plus de 55 ans participent globalement moins aux activités numériques que les autres tranches d’âge. Néanmoins, leur utilisation des applications de messagerie reste élevée, avec un taux équivalent à la moyenne mondiale (85%). Fait notable, 42% d’entre eux partagent également des publications ou des mèmes sur les réseaux sociaux.

Si la présence des seniors dans l’environnement numérique progresse, cette évolution soulève aussi des préoccupations. Moins familiarisés avec les risques en ligne, ils demeurent plus vulnérables face aux menaces de cybersécurité et aux formes d’escroquerie sur Internet, un enjeu croissant à mesure que la famille vietnamienne se connecte toujours davantage.

Thao Nguyên/CVN