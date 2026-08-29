Vietnam 2045 : changer de modèle pour franchir un nouveau cap

Pour devenir un pays développé à revenu élevé d’ici 2045, le Vietnam doit transformer son modèle de croissance. Le pari repose sur le capital humain, l’innovation, les technologies et la qualité des institutions.

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Photo : VNA/CVN

Après quatre décennies de Dôi moi (Renouveau), le pays a accompli des progrès socio-économiques remarquables. Mais pour franchir une nouvelle étape: devenir un pays développé à revenu élevé d’ici 2045, il lui faut passer d’une croissance fondée sur les ressources et la main-d’œuvre bon marché à une dynamique portée par la création de nouvelles capacités de développement.

Jusqu’ici, la croissance vietnamienne reposait principalement sur les capitaux, l’ouverture internationale et une main-d’œuvre abondante. Ces leviers ont permis au PIB de dépasser les 8% en 2025. Désormais, dans un monde bouleversé par l’essor de l’intelligence artificielle et des technologies, les avantages compétitifs se redéfinissent. Ce ne sont plus les ressources naturelles ou la taille du marché qui comptent, mais la qualité du capital humain, la capacité d’innovation et la solidité des institutions.

La croissance ne doit donc pas seulement se mesurer au PIB ou au revenu moyen par habitant, mais à la capacité du pays à bâtir les fondations de son avenir : une main-d’œuvre qualifiée, des entreprises compétitives, des institutions efficaces et une résilience face aux chocs extérieurs.

Trois moteurs à réinventer

La compétition mondiale se déplace des ressources vers les capacités, obligeant le Vietnam à repenser ses leviers de croissance.

Photo : VNA/CVN

Le premier moteur est l’humain créatif et adaptable : à l’ère de l’IA, la véritable richesse réside dans des citoyens capables d’apprendre toute leur vie, de maîtriser la technologie et d’innover. Cela impose une réforme profonde de l’éducation, qui doit former des individus autonomes et inventifs, car si un pays peut importer des technologies, il ne peut importer la créativité de ses habitants.

Le deuxième moteur est l’entreprise innovante. Les sociétés ne produisent pas seulement des biens, elles transforment le savoir en technologie et la technologie en compétitivité. Développer un tissu d’entreprises nationales capables d’innover, de s’intégrer aux chaînes de valeur mondiales et de s’imposer à l’échelle régionale et internationale sera crucial, notamment grâce au soutien aux politiques de développement du secteur privé.

Le troisième moteur est l’État créateur de capacités. Son rôle ne peut plus se limiter à la gestion: il doit bâtir un environnement favorable au développement, encourager l’innovation et transformer les ressources sociales en véritables atouts de croissance.

En somme, la nouvelle compétitivité nationale repose sur un triptyque : l’humain au centre, l’entreprise comme moteur et l’État comme guide.

Le nouveau modèle de croissance repose sur cinq piliers, guidés par la création de capacités.

Le premier est le développement humain, considéré comme objectif central et moteur essentiel : les citoyens doivent être non seulement bénéficiaires mais aussi acteurs du progrès, grâce à une éducation qui favorise l’apprentissage continu, l’adaptabilité, la créativité et la maîtrise de l’IA.

Le deuxième pilier est l’entreprise nationale innovante, capable de transformer le savoir en produits compétitifs, de renforcer ses capacités de gestion et d’intégrer les chaînes de valeur mondiales, avec l’appui des politiques de développement du secteur privé.

Photo : VNA/CVN

Le troisième est une institution inclusive et moderne, garante de l’égalité des chances, de la transparence et de la flexibilité, tout en protégeant ceux qui osent entreprendre et innover.

Le quatrième pilier est la science et la technologie, avec l’IA comme outil stratégique pour accroître la productivité, améliorer la gouvernance et renforcer la compétitivité nationale.

Enfin, le cinquième pilier est l’État créateur de développement, qui doit dépasser son rôle administratif pour devenir un bâtisseur de capacités, en améliorant la qualité des politiques publiques et en libérant pleinement les ressources de la société.

Une révolution pour tous les secteurs

La transformation du modèle de croissance ne peut se limiter à l’économie, mais doit s’étendre à l’ensemble des secteurs de la société. Elle implique une évolution coordonnée de la vision du développement, de l’éducation et de la formation, des sciences et technologies, des institutions, des entreprises et de la gouvernance, tout en instaurant une véritable culture de l’apprentissage et de l’innovation. L’enjeu est de passer d’une logique d’exploitation des avantages existants à la création de nouveaux atouts, de la mobilisation des ressources au renforcement des capacités, du court terme au long terme, et de l’usage des technologies à leur maîtrise et à leur développement.

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Dans cette nouvelle phase, la qualité de la croissance ne doit pas seulement être évaluée à travers la richesse produite aujourd’hui, mais surtout par les capacités construites pour demain. Le Vietnam doit placer l’être humain au centre, en tant qu’acteur et créateur du progrès ; les entreprises au cœur de la dynamique économique, capables de transformer le savoir en compétitivité ; les institutions comme socle, garantes de transparence et d’égalité des chances ; les sciences, les technologies et l’intelligence artificielle comme instruments pour accroître la productivité et améliorer la gouvernance; et enfin, l’État créateur de développement comme guide, chargé de bâtir un environnement favorable à l’innovation et à la mobilisation des ressources sociales.

Avec une volonté politique forte, un consensus social et des réformes coordonnées, le Vietnam peut franchir un nouveau cap et atteindre son ambition : devenir un pays développé à revenu élevé d’ici 2045. Cette révolution globale ne vise pas seulement à assurer une croissance durable, mais à poser les bases d’un développement de long terme, capable de renforcer la compétitivité nationale et d’ouvrir la voie à un Vietnam prospère.

Xuân Lôc/CVN