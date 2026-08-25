Un train patrimonial sur les rails le 28 août entre Huê et Phong Nha

Le train patrimonial Huê - Phong Nha sera inauguré le 28 août, offrant aux voyageurs une nouvelle expérience ferroviaire entre deux sites inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO, sur près de 190 km.

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Photo : DSVN/CVN

Selon la Compagnie par actions du transport ferroviaire du Vietnam, le train touristique "Ancienne cité impériale de Huê - Phong Nha : Voyage à travers les merveilles - patrimoines mondiaux" sera officiellement inauguré le 28 août au matin, à la gare de Dông Hoi, dans la province de Quang Tri. Ce nouveau service ferroviaire proposera un itinéraire exceptionnel reliant deux hauts lieux du patrimoine mondial de l’UNESCO, sur près de 190 km.

Selon Luong Xuân Thuong, directeur de la Succursale du transport ferroviaire de Dông Hoi relevant de la Compagnie par actions du transport ferroviaire, qui assure directement la gestion du train patrimonial, la cérémonie d’inauguration se tiendra le 28 août au matin à la gare de Dông Hoi, dans la province de Quang Tri. À l’issue de la cérémonie, un premier train quittera Dông Hoi à 7h50 pour arriver à Huê à 11h06.

À partir du 29 août, les trains HQ1/HQ2 assureront quotidiennement la liaison dans les deux sens, selon un horaire fixe. Dans le sens Huê - Phong Nha, le train HQ2 partira de la gare de Huê à 7h15 et arrivera à la gare de Tho Lôc, porte d’entrée de Phong Nha - Ke Bàng, à 11h55. Dans le sens retour, le train HQ1 quittera Tho Lôc à 13h15 pour arriver à Huê à 17h25. Le trajet, d’une durée d’un peu plus de quatre heures, comportera cinq arrêts : Huê, Dông Hà, My Trach, Dông Hoi et Tho Lôc.

Présentée comme le premier produit de tourisme ferroviaire interrégional au Vietnam à connecter directement deux sites classés au patrimoine mondial, cette ligne reliera l’ensemble des monuments de l’ancienne cité impériale de Huê, inscrit au patrimoine culturel mondial de l’UNESCO en 1993, au parc national de Phong Nha - Ke Bàng, inscrit au patrimoine naturel mondial en 2003.

Sur près de 190 km, les voyageurs ne feront pas que relier deux destinations patrimoniales. Ils pourront également découvrir une série d’expériences conçues autour de chacun des cinq arrêts :

La principale originalité du train patrimonial Huê - Phong Nha réside dans sa conception et dans les services proposés à bord. Composé de huit voitures et pouvant accueillir 304 passagers, le train est conçu comme un "hôtel mobile", avec différents espaces fonctionnels.

Photo : DSVN/CVN

Cinq voitures à sièges pivotants : les sièges peuvent pivoter à 360 degrés, permettant aux voyageurs d’adapter leur position pour mieux admirer les paysages des deux côtés de la voie ferrée. Il s’agit d’une expérience présentée comme inédite sur les lignes touristiques ferroviaires au Vietnam.

Une voiture VIP haut de gamme : dotée de 24 places, elle s’adresse notamment aux voyageurs haut de gamme, aux entrepreneurs et à ceux qui souhaitent bénéficier d’un espace plus privé et confortable.

Une voiture communautaire : cet espace ouvert permettra aux passagers d’échanger, de se rencontrer et de participer à des activités culturelles et musicales tout au long du voyage.

Une voiture dédiée aux loisirs et à la gastronomie : elle proposera des services de restauration et de divertissement, ainsi que des activités mettant en valeur la culture locale.

Photo : DSVN/CVN

Par ailleurs, des aménagements paysagers, notamment des "itinéraires fleuris", seront réalisés le long de la voie ferrée afin d’enrichir l’expérience panoramique depuis le train. Les gares seront également aménagées comme des lieux privilégiés pour les photos et la découverte, avec notamment la présentation et la vente de produits labellisés OCOP, contribuant ainsi à renforcer l’attractivité du parcours.

À l’occasion du lancement, le secteur ferroviaire proposera une série d’offres promotionnelles. Durant la semaine inaugurale, du 29 août au 5 septembre 2026, une réduction de 50% sera appliquée à toutes les catégories de billets. Les tarifs promotionnels pour le trajet complet Huê - Tho Lôc varieront de 210.000 à 380.000 dôngs selon la catégorie de siège.

Photo : DSVN/CVN

Du 6 septembre au 31 décembre 2026, une réduction de 15% sera appliquée sur les billets. Les passagers réservant un billet aller-retour durant cette période bénéficieront en outre d’une remise supplémentaire de 10% sur le billet retour. Après la semaine inaugurale, les tarifs, déjà réduits de 15%, varieront de 151.000 à 360.000 dôngs en classe à sièges souples, et de 274.000 à 646.000 dôngs en classe VIP.

L’inauguration du train patrimonial Huê - Phong Nha ne se limite pas au lancement d’un nouveau produit touristique. Elle marque également une étape importante dans la mise en place d’un modèle de tourisme ferroviaire interrégional au Vietnam.

Pour les amateurs de voyages lents, désireux de profiter des paysages et de la richesse culturelle tout au long du parcours, le train patrimonial Huê - Phong Nha devrait constituer une expérience originale, combinant transport et découverte au fil d’un véritable "voyage à travers les merveilles et les patrimoines".

Minh Anh - Câm Sa/CVN