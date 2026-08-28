Ta Van, l’un des plus beaux villages d’Asie, mise sur un tourisme durable

En associant développement touristique, protection des paysages et de l’environnement et valorisation des cultures traditionnelles, Ta Van affirme progressivement son identité et ses atouts, faisant du tourisme un pilier de son économie locale.

>> Ta Van parmi les plus beaux villages d’Asie

>> Concours : dix ans de "Jeunes Reporters Francophones" au Vietnam

>> "Un voyage, trois destinations" : coopérer pour rayonner

Photo : VNA/CVN

Au début du mois d’août, lorsque le soleil d’été illumine les montagnes de Lao Cai, les rizières en terrasses de la commune de Ta Van se parent d’un vert éclatant, attirant de nombreux visiteurs vietnamiens et étrangers. En associant développement touristique, protection des paysages et de l’environnement et valorisation des cultures traditionnelles, Ta Van affirme progressivement son identité et ses atouts, faisant du tourisme un pilier de son économie locale.

Récemment, le village de Ta Van a été classé par le quotidien hongkongais South China Morning Post (SCMP) parmi les six plus beaux "villages dans les nuages" d’Asie, aux côtés d’autres destinations réputées en Chine, au Bhoutan, aux Philippines et en Inde. Ses rizières en terrasses, classées site paysager national, constituent l’un de ses principaux attraits, avec de nombreux sentiers de trekking propices à la découverte de la nature.

Niché au cœur de la verdoyante vallée de Muong Hoa, Ta Van est principalement peuplé de communautés Giay, Mông et Dao. Des maisons traditionnelles en bois parsèment les versants, entourées de rizières en terrasses qui changent de couleur au fil des saisons : vert tendre pendant la croissance du riz, jaune éclatant à la saison des récoltes et miroirs d’eau au moment du repiquage.

En cette période, le vert des rizières recouvre les collines et descend jusqu’au fond de la vallée, entourant les villages. Les champs longent le paisible ruisseau de Muong Hoa, offrant aux visiteurs un paysage serein et plein de vie, annonciateur de la prochaine saison des récoltes. C’est aussi l’un des meilleurs moments pour découvrir la beauté préservée des montagnes de Lào Cai.

Photo : VNA

À cette période de l’année, le homestay "Com Lam", tenu par la famille de Vang Thi Nguyên dans le village de Ta Van Mong et offrant une vue sur les rizières verdoyantes, affiche régulièrement complet auprès des touristes étrangers. Clémentine Durand, une touriste française, raconte que chaque année, entre août et octobre, elle revient à Ta Van pour voir les rizières passer progressivement du vert au jaune. Elle ressent une grande sérénité en découvrant ces rizières verdoyantes à perte de vue.

"Chaque année, entre août et octobre, je reviens à Ta Van pour voir les rizières passer progressivement du vert au jaune. Je ressens une grande sérénité en découvrant ces rizières verdoyantes à perte de vue", a partagé Cléméntine Durand (touriste française).

Ta Van se prête particulièrement aux promenades à travers les rizières en terrasses qui bordent le sinueux ruisseau de Muong Hoa. On y croise facilement des groupes de touristes marchant tranquillement, s’arrêtant parfois pour prendre des photos et découvrir les paysages montagneux.

Un groupe de touristes indiens parcourant la vallée de Muong Hoa à la recherche des meilleurs points de vue explique avoir initialement prévu de rejoindre Ta Van en taxi depuis Sa Pa. Mais séduits par les paysages en chemin, ils ont finalement décidé de descendre du véhicule et de poursuivre à pied. "Lorsque nous sommes fatigués, nous nous arrêtons. En contrepartie, nous pouvons admirer de magnifiques rizières et rapporter des photos et des vidéos impressionnantes", confie avec enthousiasme Archisha, membre du groupe.

Photo : VNA/CVN

Au-delà de leur beauté, les rizières en terrasses de Ta Van sont aussi un symbole culturel des minorités ethniques qui vivent dans la région. Fruit de générations de travail agricole, elles constituent à la fois une source de revenus et un élément essentiel de l’identité locale.

Après la réorganisation administrative, la superficie de la commune de Ta Van a triplé. Elle englobe désormais la vallée de Muong Hoa, les contreforts de la chaîne de Hoàng Liên et les villages traditionnels des communautés H'mông, Dao et Giay, formant un espace naturel et culturel particulièrement diversifié. Le site national des rizières en terrasses de Ta Van couvre à lui seul plus de 700 ha. La commune compte également plus de 60 homestay familiaux et complexes touristiques haut de gamme, ainsi que des forêts primaires et de nombreux itinéraires de trekking.

Conscients du rôle de la préservation des paysages dans le développement touristique et la création de moyens de subsistance durables, habitants, professionnels du tourisme et autorités locales s’efforcent de mieux protéger le site et de prévenir les infractions liées à l’utilisation des terres et à la construction.

Photo : VNA/CVN

Profitant de l’attrait des rizières, de nombreux homestays et établissements touristiques ont aménagé des espaces de détente et d’observation pour les visiteurs. Conçus dans le respect de l’environnement, ils préservent les terres agricoles et les rizières existantes, tout en proposant aux touristes une expérience originale et respectueuse de l’identité locale.

Photo : VNA/CVN

La famille de Vang Minh Duc possède plusieurs homestays et restaurants à Ta Van, tous aménagés dans le souci de préserver au maximum le paysage environnant. Les rizières situées autour des établissements sont conservées et continuent d’être cultivées normalement. "Pour les homestays, nous construisons des maisons traditionnelles sur pilotis avec des toits de chaume et des terrasses donnant directement sur les rizières. Pour les restaurants, nous installons de petits abris en bambou et en bois sur les diguettes afin que les visiteurs puissent boire un café tout en admirant le paysage", explique-t-il.

Photos : VNA/CVN

La plupart des établissements touristiques de Ta Van suivent cette même approche, privilégiant une architecture proche de la nature et ouverte sur les rizières. Après la récolte du riz, les habitants cultivent également du colza. "Le colza est facile à cultiver et à entretenir. Nous pouvons le consommer, en vendre une partie et, en fin de saison, ses fleurs embellissent le paysage pour les touristes", explique Ly Thi Sen, du village de Ta Van Giay.

Avec l’amélioration de leurs conditions de vie, les habitants accordent davantage d’attention à la préservation du site national. "Nos grands-parents et nos parents nous ont laissé ces terres. Nous continuons à y cultiver du riz et des légumes tout en développant le tourisme, ce qui nous procure des revenus supplémentaires. Nous en sommes fiers et voulons les préserver pour que nos enfants et petits-enfants puissent à leur tour en profiter", confie Ma Thi Dinh, du village de Ta Van Mong.

Garantir durablement les moyens de subsistance des habitants constitue une condition essentielle à la protection et à la conservation du site national des rizières en terrasses de Sa Pa. L’implication déterminée des autorités locales est également indispensable. Celles-ci s’emploient actuellement à résoudre les questions d’aménagement et d’organisation de l’habitat dans et autour de la zone centrale du site.

Photo: VietnamPlus/CVN

Selon Cao Ba Quy, président du Comité populaire de Ta Van, la commune sensibilise activement les habitants au respect de la réglementation sur l’utilisation des terres et la construction. Les organisations locales, les forces de police, l’armée et les milices participent également à la détection, à la prévention et au traitement des infractions dans ces domaines.

VNA/CVN