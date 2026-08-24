Typhon Narra : fortes pluies, inondations et glissements de terrain dans le Nord du Vietnam

Le typhon n°4 (Narra) évolue de manière inhabituelle dans le golfe du Bac Bô, où il change fréquemment de direction tout en conservant son intensité. Il provoque de fortes pluies, des inondations et des glissements de terrain dans plusieurs localités du Nord du Vietnam, faisant au moins un mort et causant d’importants dégâts matériels.

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Photo : Centre national de prévisions hydrométéorologiques/CVN

Au 23 août, les pluies, les crues et les glissements de terrain avaient fait un mort, affecté des milliers d’habitations, inondé et endommagé de nombreuses cultures et coupé plusieurs axes routiers.

Selon Nguyên Van Huong, chef du Département des prévisions météorologiques du Centre national de prévision hydrométéorologique, le typhon suit une trajectoire relativement complexe et inhabituelle. Il s’est formé à partir d’une dépression tropicale qui a traversé l’ouest de l’île de Hainan (Chine) avant d’entrer dans le golfe du Bac Bô au petit matin du 21 août. Dans la soirée du même jour, il s’est renforcée pour devenir le typhon n°4, baptisé Narra à l’international.

Depuis sa formation, le typhon a continuellement changé de direction. À un moment donné, il s’est dirigé vers le nord avant de bifurquer vers l’ouest. Dans la nuit du 22 au matin du 23 août, il a de nouveau dévié brusquement vers le sud.

Pour expliquer cette trajectoire complexe, Nguyễn Văn Hưởng indique que le courant directeur contrôlant le déplacement du typhon est actuellement relativement faible. Par ailleurs, il se trouve dans la zone de convergence intertropicale, en présence d’une série d’autres tourbillons tropicaux dans la zone maritime du Guangdong-Guangxi (Chine), ainsi que d’un autre typhon plus éloigné.

Photo : Centre national de prévisions hydrométéorologiques/CVN

L’interaction entre ces différents systèmes météorologiques entraîne des changements constants dans sa trajectoire. Elle constitue également l’une des raisons pour lesquelles il maintient son intensité pendant une période relativement longue dans le golfe du Tonkin.

Selon les prévisions, dans les prochaines 24 heures, le typhon se déplacera selon un axe est-sud-est, avec une tendance à quitter le golfe du Bac Bô. Au cours des 24 à 48 heures suivantes, il pourrait de nouveau changer de direction vers le nord-est, avec un passage possible vers le nord. Il devrait ensuite s’affaiblir en dépression tropicale, se déplacer vers l’ouest-nord-ouest, pénétrer dans les terres de la région autonome du Guangxi (Chine), puis continuer à s’affaiblir et se dissiper progressivement.

Selon le Centre national de prévision hydrométéorologique, à 15 heures le 23 août, le centre du typhon se trouvait à environ 20,6 degrés de latitude nord et 108,2 degrés de longitude est, au-dessus de la zone maritime entre Quang Ninh et Hai Phong, à environ 165km à l’est de Quang Ninh, 175 km à l’est de Hai Phong et 70km au nord de la zone spéciale de Bach Long Vi. Les vents les plus forts près du centre du typhon atteignaient la force 8-9, avec des rafales de force 11. Au cours des trois heures suivantes, le typhon devait peu se déplacer.

Photo : VNA/CVN

Photos : VNA/CVN

À 13h00 le 24 août, il se déplaçait vers le sud-sud-est à une vitesse d’environ 3km/h, au-dessus de la zone maritime à l’est de la zone spéciale de Bach Long Vi. Les vents les plus forts atteignaient la force 9, avec des rafales de force 11.

À 13h00 le 25 août, il devrait se déplacer vers l’est-nord-est à une vitesse de 3 à 5 km/h, au-dessus de la partie orientale du golfe du Tonkin, à environ 160km à l’est de la zone spéciale de Bach Long Vi. Les vents les plus forts près du centre devaient atteindre la force 9, avec des rafales de force 11.

À 13h00 le 26 août, il devait se déplacer vers le nord-nord-est à une vitesse de 5 à 10 km/h, au-dessus des terres du sud-ouest de la province chinoise du Guangxi, avant de s’affaiblir progressivement en dépression tropicale. Au cours des 72 à 96 heures suivantes, il pourrait se déplacer vers le nord, puis vers le nord-nord-ouest, à une vitesse de 5 à 10 km/h, avant de s’affaiblir progressivement en une zone de basse pression.

Les zones les plus affectées comprennent le golfe du Bac Bô, notamment les zones spéciales de Bach Long Vi, Vân Dôn, Cô Tô et Cat Hải, ainsi que l’île de Hon Dâu, les zones côtières terrestres et les eaux côtières de la province de Quang Ninh et de la ville de Hai Phòng. Le risque de catastrophe naturelle est de niveau 3.

Les 23 et 24 août, ainsi que pendant les un à deux jours suivants, le golfe du Tonkin et les eaux côtières de Quảng Ninh et de Hải Phòng connaîtront des vents de force 6-7. Près du centre du typhon, les vents atteindront force 8-9, avec des rafales de force 10-11.

Photó : VNA/CVN

Les vagues pourront atteindre 2 à 4 m de hauteur et la mer sera fortement agitée, pesant un risque de naufrage ou de dommages sur les bateaux de pêche, les navires de transport et de tourisme, ainsi que sur les autres embarcations opérant en mer. Les cages et radeaux d’élevage aquacole, les zones d’ancrage des navires ainsi que les ouvrages côtiers risquent également d’être endommagés. Les activités de pêche, de transport et de tourisme maritime pourraient être interrompues.

De fortes pluies touchent le Nord-Est du Vietnam, le sud de la province de Phú Thọ et la province de Thanh Hóa, avec des risques d’orages, de tornades et de fortes rafales. Du 23 août dans l’après-midi jusqu’à la fin du 24 août, les précipitations seront généralement comprises entre 30 et 70 mm, avec localement plus de 150 mm. À Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình et Thanh Haa, elles atteindront généralement 60 à 120 mm, avec localement plus de 250 mm. Dans la nuit du 24 août, les fortes pluies devraient progressivement diminuer.

Les fortes pluies pourraient provoquer des inondations dans les zones urbaines, industrielles et de basse altitude, tout en faisant craindre des crues le long de certains cours d’eau, ainsi que des crues soudaines et des glissements de terrain en montagne.

Selon les alertes des autorités météorologiques, les principales zones exposées sont Cao Bang, Lang Sơn, Bac Ninh, Quang Ninh et Hai Phong, ainsi que les zones côtières de Hung Yên et Ninh Binh. Les 23 et 24 août, les cumuls de précipitations devraient généralement atteindre 100 à 200 mm dans ces zones, avec localement plus de 300 mm.

Photo : VNA/CVN

Outre les risques de crues soudaines et de glissements de terrain, une montée des eaux est également attendue sur plusieurs cours d’eau du Nord. Les rivières susceptibles de connaître une hausse rapide du niveau des eaux comprennent notamment les rivières Thương, Lục Nam et Thái Bình à Hải Phòng ; les rivières Trung, Kỳ Cùng et Bắc Giang à Lạng Sơn ; la rivière Bằng Giang à Cao Bằng et la rivière Câu à Thai Nguyên. Notamment dans 37 communes et quartiers situés le long des rivières Lục Nam et Thương à Bắc Ninh, ainsi que dans 22 communes et quartiers situés le long des rivières Trung et Ky Cung à Lang Sơn.

Selon l’Autorité de gestion des catastrophes et des digues, relevant du ministère de l’Agriculture et de l’Environnement, la tempête Narra a causé, au 23 août à 11h00, la mort d’une personne dans la province de Lang Son, à la suite d’un glissement de terrain ayant touché son habitation.

Le bilan matériel fait état de 205 maisons endommagées ou dont les toitures ont été arrachées, et de 2.506 maisons inondées à Lang Son.

Au total, 7.877 ha de cultures ont été submergés ou endommagés, dont 6.100 ha à Lạng Sơn, 1.699 ha à Bắc Ninh et 78 ha à Quảng Ninh. Les pertes animales s’élèvent à 6.100 têtes de bétail et de volaille à Lạng Sơn. Les autorités locales ont également évacué 2.965 familles.

Selon le Département de gestion et de construction des ouvrages hydrauliques, les réservoirs du Nord fonctionnaient en toute sécurité à 11h00 le 23 août et aucun incident n’avait été signalé.

L’Autorité de gestion des catastrophes et des digues (Disaster and Dyke Management Authority - VDDMA) a demandé aux localités concernées de prendre d’urgence des mesures pour assurer la sécurité des digues face aux crues.

En coordination avec Zalo Vietnam, deux séries de messages contenant des consignes de sécurité face aux risques de fortes pluies, d’inondations, de crues soudaines et de glissements de terrain ont été envoyées à 11,6 millions d’abonnés.

Les provinces de Bắc Ninh, Lạng Sơn et Quảng Ninh ont également mobilisé des ressources locales pour soutenir les habitants touchés et envoyé des missions sur le terrain afin d’inspecter les mesures prises.

Face à l’évolution complexe de la tempête, le Comité national de direction de la défense civile appelle les ministères, secteurs et localités à appliquer strictement les directives du Premier ministre et dudit Comité.

Photo : Thu Huong/CVN

Les autorités doivent notamment contrôler strictement les navires prenant la mer, informer les bateaux en activité de la position, de la trajectoire et de l’évolution de la tempête, et assurer la sécurité des personnes et des biens.

Photo : Thu Huong/CVN

Les ministères, secteurs et localités doivent également tenir prêts les forces et moyens nécessaires aux opérations de secours et de sauvetage, tout en maintenant une permanence afin de suivre étroitement l’évolution de la situation.

Thu Huong/CVN