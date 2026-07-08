Vietjet lance une promotion exceptionnelle en juillet

Le 7 juillet, la compagnie aérienne vietnamienne Vietjet a lancé un programme de promotion exceptionnelle du 7 au 9 juillet 2026, avec des centaines de milliers de billets ECO à partir de zéro dông (hors taxes et frais), ainsi que d'une réduction de 20% sur les billets internationaux de classes Deluxe, SkyBoss et Business, et de 20% sur les billets Eco pour les vols intérieurs. Ces billets promotionnels facilitent les voyages de passagers au Vietnam et à travers le monde tout au long de l'année.

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Photo: VJ/CVN

Pendant ces trois jours exceptionnels, découvrez des centaines de milliers de billets promotionnels sur le réseau national et international de Vietjet, sur le site Internet www.vietjetair.com et via l'application Vietjet Air. Cette offre est valable pour les vols du 15 août 2026 au 31 mars 2027 (sous certaines conditions) et ouvre aux passagers les portes des villes les plus prisées d'Asie et du monde au départ de destinations vietnamiennes.

Pour les vols internationaux, les passagers réservant des billets en classe Deluxe, SkyBoss ou Business avec le code SALE77 bénéficieront d'une réduction immédiate de 20% (hors taxes et frais) sur le prix du billet. Plus économique, la classe Deluxe offre également de nombreux avantages, tels que jusqu'à 40 kg de bagages enregistrés (sous certaines conditions), le choix gratuit du siège et la flexibilité des modifications d'horaires, pour un voyage plus confortable. Ne manquez pas les offres SkyBoss et Business : une expérience de vol raffinée et riche en émotions, conçue avec soin par un personnel dévoué, attentif et souriant, avec une cuisine variée et des moments inoubliables.

Par ailleurs, les voyageurs nationaux peuvent profiter d'une réduction de 20% (hors taxes et frais) sur les billets en classe ECO en saisissant le code ECO77. C'est l'occasion idéale de planifier une excursion à la découverte des nuages à Da Lat, un séjour de détente à l'île de Phu Quôc, l'exploration des îles du Centre ou des voyages passionnants dans des villes dynamiques à des prix avantageux.

Photo : VJ/CVN

Grâce à son vaste réseau de vols couvrant le Vietnam et l'international, Vietjet continue d'accompagner ses passagers dans leur voyage autour du monde, en les connectant à Colombo (Sri Lanka), Almaty (Kazakhstan), Prague (République tchèque), Tokyo, Osaka, Shizuoka (Japon), New Delhi, Bengaluru, Hyderabad (Inde), Shanghai, Pékin, Guangzhou (Chine) et de nombreuses autres destinations importantes en Australie, en République de Corée et en Asie du Sud-Est. À partir de mi-août 2026, les vols à destination et en provenance de Da Lat reprendront, offrant ainsi davantage de possibilités aux amoureux de la "ville aux mille fleurs".

Chaque vol est bien plus qu'une simple correspondance : c'est une expérience complète grâce à une flotte moderne et économe en carburant, un menu varié de plats chauds aux saveurs vietnamiennes et internationales authentiques (le phở Thin, le bánh mì, le café au lait glacé, etc.), un service professionnel, chaleureux et attentionné assuré par l'équipage, et des programmes culturels et artistiques uniques proposés à 10.000 mètres d'altitude.

Tân Dat/CVN