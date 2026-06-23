Vietjet augmente ses vols de 30% pour célébrer la dynamique saison estivale 2026

Le 22 juin, pour célébrer l'arrivée de l'été, la compagnie aérienne vietnamienne Vietjet a annoncé qu'elle augmenterait de 30% le nombre de ses vols intérieurs au départ de Hô Chi Minh-Ville et de Hanoï vers des destinations touristiques à travers le pays, telles que Nha Trang, Dà Nang, Phu Quôc, Quang Binh, Huê et Quy Nhon, ainsi que vers des régions à forte demande touristique comme Hai Phong, Thanh Hoa, Vinh, Chu Lai, Cân Tho, Gia Lai ou Dak Lak…

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Photo : VJ/CVN

Vietjet augmentera également la fréquence de ses vols internationaux vers les marchés d'Asie du Sud-Est, notamment la liaison Hô Chi Minh-Ville - Kuala Lumpur (Malaisie), qui passera à 7 vols par semaine, portant ainsi le nombre total de vols opérés sur son réseau à plus de 500 par jour. De plus, Vietjet proposera plus de 8,8 millions de sièges pour répondre aux besoins de voyage des passagers durant la saison estivale, qui coïncide avec la saison de football et divers festivals (feux d'artifice, art, musique) dans des destinations attrayantes du monde entier.

En particulier, d’ici au 31 août 2026, les passagers pourront profiter de billets à prix cassés à partir de zéro dông (hors taxes et frais) et bénéficier de surclassements en classes Deluxe, SkyBoss et Business avec des économies allant jusqu'à 20% (sous certaines conditions) sur tous les trajets. Les billets à prix réduits sont disponibles dès maintenant sur le site web www.vietjetair.com et sur l'application mobile Vietjet Air.

Durant cette période estivale, Vietjet propose également de nombreuses promotions sur ses nouvelles liaisons internationales, notamment : Hô Chi Minh-Ville - Colombo (Sri Lanka), à partir du 18 août ; Hanoï - Almaty (Kazakhstan) et Hanoï - Prague (République tchèque), à partir du 10 octobre. Les vols Nha Trang - Singapour devraient quant à eux débuter en décembre.

Photo : VJ/CVN

Pour rendre l'ambiance estivale encore plus festive, les passagers de Vietjet auront la possibilité de recevoir un coffret exclusif de cadeaux destiné aux fans de football. Grâce à l'offre spéciale “Hattrick et Penalty” lancée pour la saison de football, les voyageurs pourront profiter de la fraîcheur de l'été et économiser jusqu'à 30% en réservant à l'avance. Plus d'informations sont disponibles sur www.vietjetair.com.

Cet été, les tarifs aériens sont plus abordables, mais l'envie de voyager est plus forte que jamais. Des billets à prix avantageux sont disponibles, les horaires de vol sont flexibles et le réseau s'étend à l'international. C'est le moment idéal pour planifier vos vacances d'été avec Vietjet.

Tân Dat/CVN