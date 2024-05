Nha Trang parmi les huit meilleures destinations balnéaires où l'on prend sa retraite

La ville de Nha Trang, dans la province côtière du Centre-Sud de Khanh Hoà, a été nommée dans la liste des " huit meilleures destinations balnéaires où l'on prend sa retraite pour profiter de vues magnifiques, d’un temps doux et d'une ambiance décontractée ", selon les experts du voyage du magazine américain Travel+Leisure .

Photo: VNA/CVN

Il y a quelque chose d’attrayant à être près de la mer, qu’il s’agisse de la vue magnifique, de l’air vivifiant ou du plaisir enfantin de barboter dans l’eau fraîche, écrit le magazine américain, ajoutant qu’il n’est pas étonnant que tant de gens souhaitent passer leur retraite près de la mer.

Située à environ 400 kilomètres au nord-est de Hô Chi Minh-Ville et à près de 800 kilomètres au Sud de Hanoï, Nha Trang est une ville côtière dotée d'une belle plage et d'une communauté d'expatriés établie d'environ 4.000 personnes.

La température moyenne toute l’année est d’environ 81 degrés Fahrenheit et il y a des saisons humides et sèches. Cette dernière s'étend de janvier à août, tandis que la saison de la mousson s'étend de septembre à décembre.

Des soins de santé de haute qualité sont disponibles dans plusieurs hôpitaux locaux, dont l'hôpital international Vinmec Nha Trang, qui dispose d'installations modernes et d'un personnel anglophone. La plupart des retraités souscrivent à une couverture de soins de santé privée.

Selon un article de Betsy Burlingame, fondatrice et présidente d'Expat Exchange, "la plupart des retraités internationaux de Nha Trang optent pour des appartements ou des condos en centre-ville, à proximité des commodités et de la plage. Il existe également des options pour des maisons situées dans des zones résidentielles plus calmes".

Burlingame décrit Nha Trang comme une ville accessible à pied avec des transports en commun fiables, une vie nocturne animée, une cuisine délicieuse et de nombreuses possibilités de loisirs, des parcs à la randonnée et à la navigation de plaisance.

D’autres meilleurs endroits élus par le magazine pour prendre sa retraite près de la plage comprennent les villes côtières de Carlsbad (Californie), Beaufort (Caroline du Sud), Falmouth (Maine), Plage de Ponte Vedra (Floride), Ambergris Caye (Bélize), Quepos (Costa Rica) et Mazatlan (Mexique).

VNA/CVN