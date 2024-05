Le Vietnam appelle les pays à accroître leur coopération dans le secteur de la santé

Une délégation du ministère de la Santé, conduite par sa vice-ministre Nguyen Thi Lien Huong et la Mission vietnamienne à Genève se coordonnent activement pour participer à la 77 e Assemblée mondiale de la santé (AMS77), tenue du 28 mai au 1er juin.

Lors d'une rencontre avec un reporter de l'Agence Vietnamienne d'Information (VNA), en marge de la réunion, la vice-ministre de la Santé, Nguyen Thi Lien Huong, a déclaré que les pays devraient coopérer et agir ensemble pour minimiser les menaces à la sécurité sanitaire à l'échelle mondiale et être en mesure de réagir rapidement et efficacement à tous les risques possibles pour la santé.

Photo : VNA/CVN

Dans le cadre de l’AMS77, les pays envisageront d'adopter le nouveau Document international sur les pandémies et le Règlement sanitaire international (RSI) révisé.

La Mission vietnamienne à Genève a également suivi de près ces deux processus, émis ses avis et contribué à promouvoir la voix des pays en développement sur le contenu des négociations sur ces documents.

Évaluant les contenus discutés lors de la l’AMS77, l'ambassadeur Mai Phan Dung, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l'ONU et d'autres organisations internationales à Genève, a affirmé la détermination du Parti et du gouvernement du Vietnam de donner toujours la priorité aux soins de santé du peuple.

Il a ajouté qu'en ce qui concerne les documents liés au RSI, le Vietnam était très proactif dans la mise en œuvre et le partage des responsabilités dans la prévention de la pandémie. Le Vietnam soutient et apprécie également le fait que la communauté internationale pourrait disposer à l'avenir de documents comme un accord de réponse aux pandémies.

Fort d'expériences dans la prévention de la récente pandémie de COVID-19, l'accord mentionné ci-dessus constituera une excellente opportunité pour les pays du monde entier, en particulier les pays en développement, dont le Vietnam, d'accéder aux services médicaux, aux équipements médicaux, aux vaccins, aux produits biologiques..., contribuant ainsi à créer une avancée majeure dans la prévention et la lutte plus efficaces des pandémies, vers un monde sain et égal.

VNA/CVN