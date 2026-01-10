Vietjet regroupe l’enregistrement de tous ses vols intérieurs au hall A du terminal T1 de Tân Son Nhât

À compter du 13 janvier 2026, l’ensemble des vols intérieurs de Vietjet effectueront leurs formalités d’enregistrement au hall A du terminal T1 de l’aéroport international de Tân Son Nhât, à Hô Chi Minh-Ville.

>> Héroïne du Travail : une reconnaissance nationale pour Nguyên Thi Phuong Thao, la dirigeante de Vietjet

>> Vietjet accompagnera le tournoi de Kooyong Classic en 2026

>> Vietjet : voyagez en Asie du Nord-Est avec des vols directs et des réductions jusqu'à 20%

Photo : Bnews/CVN

Depuis le 13 décembre 2025, les vols Vietjet au départ de Hô Chi Minh-Ville à destination de Thanh Hoa et de Hanoï avaient déjà été transférés vers cette zone d’enregistrement.

Au hall A du terminal T1, les passagers de Vietjet bénéficient de nouveaux services et de l’intégration de technologies modernes couvrant l’ensemble du processus d’enregistrement, une amélioration particulièrement appréciable à l’approche des périodes de forte affluence, notamment durant les fêtes et le Nouvel An lunaire 2026.

La compagnie a informé les passagers en amont et déployé une signalétique complète, ainsi que des équipes d’assistance aux halls A et B, afin de guider les voyageurs vers les zones appropriées, garantissant une expérience fluide et sécurisée sur l’ensemble des itinéraires.

Lors du récent pic de trafic à l’occasion du Nouvel An 2026, Vietjet indique avoir ajouté 380 vols supplémentaires, soit environ 78.000 sièges, sur plusieurs liaisons intérieures majeures reliant Hanoï et Hô Chi Minh-Ville à Vinh, Thanh Hoa, Hai Phong, Dà Nang, Phu Quôc, Nha Trang et Dà Lat, entre autres.

VNA/CVN