Vietjet regroupe l’enregistrement de tous ses vols intérieurs au hall A du terminal T1 de Tân Son Nhât

|Le déplacement des comptoirs d'enregistrement vise à répondre au besoin d'un accès plus pratique pour les passagers.
|Photo : Bnews/CVN
Depuis le 13 décembre 2025, les vols Vietjet au départ de Hô Chi Minh-Ville à destination de Thanh Hoa et de Hanoï avaient déjà été transférés vers cette zone d’enregistrement.
Au hall A du terminal T1, les passagers de Vietjet bénéficient de nouveaux services et de l’intégration de technologies modernes couvrant l’ensemble du processus d’enregistrement, une amélioration particulièrement appréciable à l’approche des périodes de forte affluence, notamment durant les fêtes et le Nouvel An lunaire 2026.
La compagnie a informé les passagers en amont et déployé une signalétique complète, ainsi que des équipes d’assistance aux halls A et B, afin de guider les voyageurs vers les zones appropriées, garantissant une expérience fluide et sécurisée sur l’ensemble des itinéraires.
Lors du récent pic de trafic à l’occasion du Nouvel An 2026, Vietjet indique avoir ajouté 380 vols supplémentaires, soit environ 78.000 sièges, sur plusieurs liaisons intérieures majeures reliant Hanoï et Hô Chi Minh-Ville à Vinh, Thanh Hoa, Hai Phong, Dà Nang, Phu Quôc, Nha Trang et Dà Lat, entre autres.
VNA/CVN