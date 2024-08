Vietjet récompensée pour ses efforts en termes de développement durable

Photo : Vietjet/CVN

Cette année, Vietjet Airlines a été honorée dans deux catégories importantes : "transport durable typique" et "stratégie des ressources humaines pour le développement durable". Ces récompenses reconnaissent les résultats exceptionnels de Vietjet, notamment dans les programmes de développement durable, la transition verte, la stratégie à faible émission de carbone, l'objectif vert, l'utilisation économique et efficace de l'énergie, ainsi qu'une gestion optimale des ressources humaines.

En tant qu'entreprise engagée dans le développement durable, Vietjet a mis en œuvre depuis sa création de nombreuses initiatives pour protéger l'environnement et optimiser les ressources. Vietjet est une compagnie aérienne pionnière dans la transition verte, utilisant une flotte d'avions moderne permettant d'économiser jusqu'à 20% de carburant, minimisant ainsi les émissions. Elle optimise également la configuration des avions et est pionnière dans l'utilisation de billets électroniques au lieu de billets papier.

Vietjet utilise des matériaux recyclables et respectueux de l'environnement dans ses avions, tels que des feuilles d'arec, du bambou, de la noix de coco et des emballages dégradables, visant à réduire les émissions nettes d'ici 2050. Vietjet est également un pionnier dans la recherche, le développement et l'utilisation de carburant moins polluant, avec l'ambition de devenir une compagnie aérienne verte, leader en matière de technologie et respectueuse de l'environnement.

Photo : Vietjet/CVN

De plus, Vietjet a été honorée dans la catégorie "Stratégie des ressources humaines pour le développement durable" sur la base de critères incluant des objectifs financiers, des politiques de travail, l'environnement de travail, le leadership et la gouvernance d'entreprise, les récompenses, les titres et les réalisations reconnues dans les activités de production et commerciales, ainsi que la responsabilité sociale envers les employés et leurs familles.

Vietjet emploie plus de 6.000 employés originaires de plus de 50 pays et territoires. Chaque année, des milliers de candidats postulent chez Vietjet en raison des bons salaires et des avantages sociaux offerts, ainsi que d'un environnement de travail professionnel avec des opportunités de développement de carrière.

Ce prix pour les entreprises ayant une gestion résolument tournée vers le développement durable est un prix annuel lancé par le magazine Nhip Câu Dau Tu pour promouvoir la protection de l’environnement dans le monde des affaires et dans la société vietnamienne. Ce prix reconnaît et honore les entreprises qui contribuent au développement durable, au respect de l’environnement et à la justice sociale.

Minh Thu/CVN