Ouverture du salon international VietOffice 2026, vitrine du bureau intelligent et écologique

Le 30 juillet, la 3 e édition du Salon international des solutions, équipements, machines et fournitures de bureau intelligents (VietOffice 2026) a ouvert ses portes au Centre des expositions et des conférences de Saïgon (SECC), à Hô Chi Minh-Ville.

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Ce rendez-vous annuel incontournable des professionnels du secteur reflète à la fois l'accélération de la transformation numérique et la montée des exigences environnementales auxquelles l'industrie vietnamienne des équipements et fournitures de bureau est désormais confrontée.

Au total 160 stands représentant huit pays et territoires

Organisé du 30 juillet au 1er août par la société VINEXAD, en collaboration avec l'Association vietnamienne des équipements de bureau (VOMA), VietOffice 2026 réunit 160 stands de 130 entreprises originaires de huit pays et territoires. Le salon accompagne la modernisation des espaces de travail au Vietnam, où les entreprises cherchent à améliorer leur productivité tout en réduisant leurs coûts d'exploitation.

Selon les organisateurs, cette édition se distingue des précédentes par l'essor des solutions de bureau intelligent. L'intelligence artificielle (IA), la numérisation des documents, l'automatisation des flux de travail, la gestion des données dans le cloud ainsi que les solutions de bureaux écologiques occupent une place centrale. Ces innovations sont présentées aussi bien par les principaux acteurs vietnamiens que par de grandes marques internationales.

Parmi les entreprises vietnamiennes présentes figurent notamment Hai Ha Stationery, Phu Son Group et HP Vietnam, qui mettent en avant des produits de meilleure qualité et des gammes diversifiées. Les exposants venus du Japon, de la République de Corée, de Chine, d'Inde et de Taïwan (Chine) présentent, quant à eux, des équipements de bureau de dernière génération, des projecteurs et diverses solutions numériques. Cette diversité offre aux entreprises vietnamiennes un accès direct aux technologies les plus récentes et favorise leur intégration aux chaînes d'approvisionnement mondiales.

Les experts estiment que les solutions de bureau intelligent ne relèvent plus du simple confort, mais constituent désormais un levier stratégique de compétitivité. La transition vers des espaces de travail connectés permettrait de réduire les coûts d'exploitation de 20 à 30%, tout en renforçant la sécurité des données, devenue un enjeu majeur pour les entreprises.

Une riche programmation professionnelle

L'un des temps forts de VietOffice 2026 réside dans son programme de conférences et d'ateliers, organisé en partenariat avec plusieurs organismes spécialisés.

Parmi les principaux rendez-vous figure la table ronde intitulée "Accompagner la transformation numérique : solutions et plateformes de gestion documentaire pour les écoles et les bureaux modernes", coorganisée par Konica Minolta Vietnam. Les échanges portent notamment sur les enjeux de la sécurité de l'information dans le contexte de la transformation numérique.

Autre événement majeur : l'atelier consacré aux marchés publics et aux obligations liées à la responsabilité élargie du producteur (REP) dans les secteurs de la papeterie et du matériel pédagogique. Les participants y découvrent les nouvelles exigences réglementaires ainsi que les bonnes pratiques permettant d'améliorer la conformité juridique, d'optimiser les dossiers d'appel d'offres et de renforcer leur compétitivité.

L'application du mécanisme REP impose désormais aux fabricants et importateurs de prendre en charge la collecte et le recyclage des produits usagés. Si cette évolution représente un défi, notamment pour les petites et moyennes entreprises (PME), elle constitue également un levier pour améliorer la qualité des produits et réduire leur impact environnemental.

Les entreprises capables de répondre simultanément aux exigences environnementales et à la transformation numérique disposeront ainsi d'un avantage compétitif, en particulier sur les marchés publics destinés aux administrations et aux établissements scolaires.

Au-delà des conférences, le salon propose un programme de rencontres d'affaires (B2B) organisé pendant trois jours afin de faciliter les échanges entre fabricants, importateurs, distributeurs et revendeurs. Dans un contexte de reprise économique, ces rencontres contribuent à raccourcir les chaînes d'approvisionnement et à réduire les coûts intermédiaires.

Le grand public n'est pas oublié. Plusieurs espaces interactifs, dont des ateliers de peinture créative sur le thème "Petit Monde avec Colormate", accueillent également étudiants, écoliers et familles.

À travers cette troisième édition, VietOffice offre un panorama des évolutions du secteur vietnamien de la papeterie et des équipements de bureau. Le salon confirme surtout une tendance de fond : l'intégration croissante des technologies intelligentes et des solutions écologiques au service d'un développement durable. L'innovation portée par les entreprises participantes devrait contribuer à renforcer la compétitivité de l'industrie vietnamienne des équipements et services de bureau.

Texte et photos : Tân Dat/CVN