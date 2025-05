Ouverture du Vesak 2025 à Hô Chi Minh-Ville

La sagesse bouddhique au service de la paix mondiale

La 20 e Journée du Vesak des Nations unies 2025, placée sous le thème "Unité et inclusion pour la dignité humaine : Perspectives bouddhistes pour la paix mondiale et le développement durable", a été inaugurée le matin du 6 mai à l'Académie bouddhique du Vietnam à Hô Chi Minh-Ville.

Organisé conjointement par le Conseil international pour la Journée du Vesak des Nations unies (ICDV) et la Sangha bouddhiste du Vietnam (SBV), l’événement rassemble près de 2.800 participants, dont environ 1.250 invités étrangers venus de 85 pays et territoires. Le président de la République, Luong Cuong, a assisté à la cérémonie d’ouverture et y a prononcé un discours.

Lors de la cérémonie d’ouverture, le grand vénérable Thich Tri Quang, patriarche suprême du Conseil de patronage de la SBV, a souligné que c’était la première fois que la SBV organisait le Vesak à Hô Chi Minh-Ville, coïncidant avec le 50e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale.

Il a déclaré : "Avec toute la signification sacrée de l’anniversaire du Bouddha, je souhaite à tous les bouddhistes du monde de s’unir, d’être harmonieux et de se joindre activement à l’humanité pour construire un monde de paix, de joie et de bonheur."

De son côté, le vénérable Thich Thiên Nhon, patriarche suprême adjoint, président du Conseil d’administration de la SBV et président du Comité national d'organisation de la Journée du Vesak 2025, a indiqué que cette journée était un moment de convergence spirituelle et culturelle mondiale. "Le thème du Vesak 2025 est porteur d’un message plus urgent que jamais, riche de sens humain, profond et contemporain que la communauté bouddhiste souhaite transmettre au monde entier", a-t-il ajouté.

Le président sri-lankais, Anura Kumara Dissanayaka, a quant à lui souligné que les valeurs spirituelles du Bouddha – compassion, sagesse et paix – rendaient la paix encore plus précieuse, particulièrement dans un monde marqué par l’instabilité, les inégalités et les tragédies liées à la guerre.

Le vénérable Professeur Dr. Brahmapundit, président de l’ICDV, s’est déclaré impressionné par les préparatifs méticuleux et la bonne organisation de cette 20e édition du Vesak. Il a salué le soutien du gouvernement vietnamien ainsi que la coopération étroite de la SBV, qui ont permis d’assurer le succès de l’événement. "Le contenu du Vesak 2025 ne répond pas seulement aux attentes des bouddhistes ; il aborde aussi les problématiques mondiales auxquelles l’humanité et les Nations Unies sont confrontées", a-t-il noté.

Il a ajouté que le thème du Vesak 2025 appelait à la solidarité, à la tolérance, à la paix, et reflétait l’esprit du bouddhisme au service de l’humanité, en promouvant le bonheur collectif et en encourageant la communauté bouddhiste à s’engager pour le développement durable à l’échelle mondiale.

Des messages du secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, des dirigeants de l’Inde, de la Russie, du Cambodge, de la Thaïlande, de la Bouriatie (Fédération de Russie) et les discours de responsables bouddhistes de Chine, du Laos, du Myanmar et d’autres pays, ont tous mis en avant la signification profonde du Vesak. Ils ont souligné les valeurs spirituelles de la vie du Bouddha et les principes fondamentaux de la philosophie bouddhique - compassion, solidarité humaine, harmonie avec la nature - comme bases d’un monde meilleur, plus pacifique et plus durable dans un contexte international encore instable.

