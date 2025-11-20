Vers une coopération accrue Vietnam – Sri Lanka

Du 17 au 19 novembre, l’ambassadrice du Vietnam au Sri Lanka, Trinh Thi Tâm, accompagnée d’une délégation de l’ambassade, a effectué une visite de travail dans la province du Nord du Sri Lanka afin de promouvoir la coopération entre les localités des deux pays.

Le 17 novembre, lors de la visite de courtoisie au gouverneur Nagalingam Vethanayahan et de la séance de travail avec les responsables des services et secteurs de la province, l’ambassadrice Trinh Thi Tâm a exprimé le souhait de renforcer la coopération entre le Vietnam et la province du Nord dans des domaines tels que l’agriculture, la pêche, l’élevage, le tourisme, le commerce et l’investissement, tout en soulignant que le contexte favorable des relations Vietnam – Sri Lanka constitue une opportunité pour les localités des deux pays d’intensifier leurs liens et de valoriser leur potentiel.

Le gouverneur Nagalingam Vethanayahan a indiqué que la province du Nord bénéficie d’une position stratégique reliant l’Asie du Sud et l’Asie du Sud-Est, et dispose de ressources abondantes, de terres fertiles et d’un long littoral. Les autorités locales ont accueilli favorablement les entreprises vietnamiennes souhaitant explorer les opportunités dans les domaines de la transformation agroalimentaire et halieutique, du développement des infrastructures, de l’éducation, de la santé et des énergies renouvelables.

Le 18 novembre, l’ambassade du Vietnam, en coopération avec la Chambre de commerce de Jaffna, a organisé un séminaire avec les entreprises de la province du Nord, présentant le climat d’investissement et d’affaires du Vietnam.

Lors de l’événement, l’ambassadrice Trinh Thi Tâm a souligné que le Vietnam dispose d’un climat d’investissement stable, de bonnes infrastructures, de ressources humaines de qualité et d’un vaste réseau d’accords de libre-échange, faisant du Vietnam une destination attractive pour les entreprises internationales, y compris sri-lankaises. Elle a rappelé l’engagement des dirigeants des deux pays, exprimé lors de la visite du président Anura Kumara Dissanayake au Vietnam en mai 2025, visant à porter le commerce bilatéral à 1 milliard de dollars, ce qui nécessite la participation active des communautés d’affaires des deux côtés.

Les entreprises locales ont exprimé leur espoir d’un renforcement des échanges, alors que 30 projets sri-lankais sont actuellement en activité au Vietnam, représentant plus de 43 millions de dollars, et que les déplacements entre les deux pays restent fréquents, avec environ 1.000 Sri-Lankais et 300 Vietnamiens voyageant chaque mois.

La visite de travail s’est conclue avec succès, ouvrant de nouvelles opportunités de coopération décentralisée dans le contexte des célébrations du 55ᵉ anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays (1970-2025).

VNA/CVN