Déclaration commune Vietnam - Sri Lanka

La visite au Vietnam du président sri-lankais s'inscrit dans le cadre du 55e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays (1970-2025).

Lors de son séjour à Hanoï, le président Anura Kumara Disanayaka a été accueilli solennellement et a eu des entretiens bilatéraux avec le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, le président Luong Cuong, le Premier ministre Pham Minh Chinh et le président de l'Assemblée nationale Trân Thanh Mân.

Photo : VNA/CVN

Les dirigeants vietnamiens et le président Anura Kumara Disanayaka ont eu des discussions approfondies sur des questions bilatérales, régionales et internationales d'intérêt commun. Ils ont noté avec satisfaction le développement de l'amitié traditionnelle et de la coopération multiforme entre les deux pays, qui s'étend sur 55 ans depuis l'établissement des relations diplomatiques le 21 juillet 1970, soutenues par une grande confiance politique, des liens interpersonnels étroits et des sentiments chaleureux entre les deux peuples.

Le président Disanayaka a félicité le Vietnam pour ses réalisations importantes et ses progrès remarquables en matière de développement social et économique. Il a également salué le succès des dirigeants vietnamiens dans la transformation du pays en l'une des économies à la croissance la plus rapide et un pôle industriel florissant de la région Asie de l'Est-Pacifique. Les dirigeants vietnamiens ont félicité le Président Anura Kumara Disanayaka et le Pouvoir populaire national (NPP) pour la victoire aux récentes élections présidentielles et parlementaires au Sri Lanka et pour les efforts déployés pour instaurer la stabilité économique et le développement du pays.

Ils ont souligné la nécessité d'une mise en œuvre efficace des mécanismes de coopération bilatérale existants. Dans ce contexte, la tenue rapide du cinquième cycle de consultations politiques bilatérales entre les deux ministères des Affaires étrangères, la troisième réunion du sous-comité du commerce et la quatrième réunion de la Commission mixte de coopération économique, scientifique et technologique entre le Vietnam et le Sri Lanka ont été identifiées comme des priorités à mettre en œuvre en 2025.

Les deux parties ont réaffirmé leur engagement à renforcer leur coopération dans les domaines de la défense et de la sécurité nationales.

Elles ont également convenu de renforcer leur coopération en matière d'éducation et de formation, de partage de renseignements et d'échange de délégations, ainsi que d'échange d'expériences sur les opérations de maintien de la paix des Nations unies. Elles ont également souligné l'importance de renforcer leur coopération dans la lutte contre la criminalité transnationale, notamment le terrorisme, l'immigration clandestine et la cybercriminalité. Elles ont également discuté des possibilités de coopération dans le secteur de la défense afin de renforcer les capacités des deux pays. Concernant la coopération dans le secteur de la sécurité, le Vietnam et le Sri Lanka ont convenu de renforcer les liens entre leurs ministères respectifs.

Photo: VNA/CVN

Dans un contexte économique mondial en rapide évolution, ils ont convenu de renforcer leur coopération, notamment par la révision du traité bilatéral d'investissement et de la convention de non-double imposition entre le Vietnam et le Sri Lanka, afin de faciliter les échanges et les investissements bilatéraux.

Les deux parties ont convenu de prendre des mesures concrètes pour accroître les échanges bilatéraux, telles que la facilitation des échanges, l'échange d'informations et la promotion des relations interentreprises par le biais de missions commerciales, de rencontres d'entreprises, d'expositions et de séminaires, afin de porter le chiffre d'affaires à 1 milliard de dollars dans un avenir proche. Les deux parties ont convenu de collaborer, d'identifier et de poursuivre des échanges commerciaux mutuellement bénéfiques en s'appuyant sur leurs atouts respectifs.

Les dirigeants ont convenu de renforcer les flux d'investissement entre les deux pays. La partie vietnamienne a salué les investissements sri-lankais dans 33 projets, pour un capital social total de plus de 43 millions de dollars américains au 31 mars 2025.

Les dirigeants ont convenu de l'importance de renforcer la connectivité aérienne entre les deux pays, sur la base de l'accord sur les services aériens déjà en vigueur. Ils ont convenu que cette connectivité constituerait un puissant stimulant pour assurer une croissance rapide du tourisme entre les deux pays.

Les deux parties ont reconnu l'important potentiel de coopération dans le secteur agricole. Compte tenu des progrès remarquables réalisés par le Vietnam dans le développement de son secteur agricole, notamment dans les domaines de l'automatisation, de la mécanisation et de la recherche scientifique, ainsi que dans le domaine de la transformation post-récolte.

Les deux parties ont également convenu de mettre pleinement en œuvre le Plan de travail agricole pour la période 2024-2026 et d'organiser et de faciliter des visites d'étude de courte durée pour les professionnels du secteur agricole.

Le président Disanayaka a exprimé la volonté du Sri Lanka d'aider le Vietnam dans les domaines de l'archéologie et de la préservation des objets culturels.

Les dirigeants ont souligné les liens culturels et historiques entre les deux pays. Ils ont salué l'effort conjoint des deux parties pour la construction du mur d'enceinte entourant le jeune arbre sacré de la Bodhi, offert par le Sri Lanka en 2023, au complexe spirituel de Bai Dinh. Ce mur, qui allie sculptures architecturales sri-lankaises authentiques et clôture de conception vietnamienne unique, témoigne de la forte collaboration culturelle et spirituelle entre les deux pays.

Les deux dirigeants ont également souligné l'importance de renforcer la collaboration entre les établissements d'enseignement supérieur des deux pays et ont exprimé leur intérêt mutuel pour la facilitation des échanges d'étudiants dans diverses disciplines académiques.

Le président Disanayaka a souligné l'importance d'élargir les opportunités pour les étudiants, notamment par l'augmentation des bourses dans les domaines des sciences, des technologies et de l'agriculture. En réponse, la partie vietnamienne a exprimé son intérêt pour l'octroi de davantage de bourses d'études dans le domaine des études bouddhistes.

Les deux parties ont reconnu leurs atouts respectifs en matière d'intelligence artificielle (IA), de commerce électronique et de transformation numérique, ainsi que leur engagement commun à exploiter les technologies émergentes pour le développement durable, l'amélioration des services publics et une croissance économique axée sur l'innovation. Elles ont convenu de renforcer leur coopération par le renforcement des capacités, l'échange de connaissances et le transfert de technologies.

Les dirigeants ont réaffirmé l'importance de l'action collective, telle qu'énoncée par la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), soulignant l'urgente nécessité d'un financement climatique accessible, en particulier pour les pays en développement qui demeurent disproportionnellement vulnérables en raison de leurs capacités d'adaptation limitées. Ils ont souligné que des efforts internationaux concertés, notamment des mécanismes de financement innovants et le respect des engagements des pays développés, sont essentiels pour atténuer efficacement le réchauffement climatique et lutter contre l'élévation du niveau de la mer.

Photo : VNA/CVN

Le Sri Lanka se félicite de l'accueil par le Vietnam de la cérémonie de signature de la Convention des Nations unies contre la cybercriminalité à Hanoï en 2025.

Le Sri Lanka et le Vietnam ont réaffirmé l'importance du maintien de la paix, de la stabilité, de la sécurité et de la liberté de navigation, et ont souligné l'importance du respect et de l'adhésion au droit international, en particulier à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM), pour le maintien d'un ordre maritime international stable et pacifique.

Les deux dirigeants se sont félicités du rôle actif joué par le Vietnam et le Sri Lanka au sein du Forum régional de l'ASEAN (FRA), en tant que coprésidents de la réunion intersessions sur les secours en cas de catastrophe pour la période 2023-2026. La partie vietnamienne a également pris note de la volonté du Sri Lanka de devenir partenaire du dialogue sectoriel de l'ASEAN.

Les dirigeants ont convenu que les protocoles d'accord/accords signés lors de la visite ont jeté les bases d'une collaboration plus étroite entre le Vietnam et le Sri Lanka dans des domaines d'intérêt mutuel majeur et ouvriront la voie à un renforcement du partenariat bilatéral multiforme.

Le président Anura Kumara Disanayaka a invité le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, et le président Luong Cuong à se rendre au Sri Lanka à une date mutuellement convenue. Ces invitations ont été acceptées avec plaisir.

VNA/CVN