Le chef du Parti exhorte Thô Châu à devenir une zone spéciale verte, forte et durable

Le secrétaire général du Parti et secrétaire de la Commission militaire centrale, Tô Lâm, a effectué le 19 novembre une visite de travail dans la zone spéciale de Thô Châu, située dans la province méridionale d'An Giang. Il a appelé à sa transformation en une zone spéciale maritime verte, forte et durable.

Cette zone spéciale, composée de huit îles d'une superficie totale de 13,98 km², est située à environ 110 km à l'ouest de l'île de Phu Quôc et à environ 220 km du chef-lieu de la province. De par sa position stratégique, elle constitue un avant-poste maritime de première ligne dans les eaux du sud-ouest du pays.

Suite à une restructuration administrative instaurant un modèle d'administration locale à deux niveaux, entrée en vigueur le 1er juillet, l'organisation du Parti de Thô Châu regroupe désormais sept cellules de base du Parti, regroupant 121 membres. Le taux de pauvreté a chuté à 0,26%, tandis que près de 97 % des ménages ont obtenu le statut de "famille culturelle".

Lors d'une réunion de travail avec les autorités locales, le secrétaire général a déclaré que, malgré sa création récente, sa faible densité de population et les conditions difficiles liées à une mer agitée et aux transports inter-îles, la zone spéciale de Thô Châu demeure un pilier essentiel de paix et de sécurité pour les eaux du sud-ouest du Vietnam et ses frontières territoriales. Il a mis en avant ses forêts vierges, sa riche biodiversité, ses ressources halieutiques abondantes et ses paysages préservés, soulignant que Thô Châu est un symbole sacré de la souveraineté nationale et une barrière naturelle protégeant le territoire.

Selon le leader du Parti, son principal atout réside dans l'unité entre les autorités locales et les habitants. La zone spéciale bénéficie également d'un écosystème intact, avec une couverture forestière de 80 à 90%, des eaux propres, de vastes zones de pêche très poissonneuses aux courants stables et des paysages insulaires maritimes uniques, parfaits pour l'écotourisme. Avec sept mois d'ensoleillement par an, elle présente également un potentiel en matière d'énergies renouvelables, tandis que son relief plat offre un espace propice à un développement résidentiel durable.

Afin de garantir une croissance durable et de meilleures conditions de vie, il a chargé la province d'An Giang de collaborer avec le ministère de la Défense, le ministère de la Police et d'autres organismes pour élaborer un plan directeur global intégrant les objectifs de défense et de sécurité nationales. Les priorités comprennent des études de faisabilité pour des logements résidentiels stables, la modernisation de la route périphérique et des infrastructures de transport, l'achèvement des projets d'approvisionnement en eau et l'étude de solutions pour l'énergie et les télécommunications, potentiellement via un câble sous-marin depuis Phu Quôc. Il a souligné que la croissance démographique est un pilier stratégique à long terme du développement maritime et insulaire durable.

Stabilisation de son appareil administratif

Il a exhorté la zone spéciale à se concentrer sur la stabilisation de son appareil administratif selon le modèle d'administration locale à deux niveaux, la gestion des pêcheries pour maintenir l'équilibre écologique, l'étude de la mise en place d'installations de transformation et de logistique des produits de la mer à grande échelle et la prévention de toute réapparition de la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN). Il a également encouragé les investissements dans l'aquaculture de pointe, la logistique moderne des pêcheries et l'écotourisme insulaire et spirituel, notamment la création d'un mémorial pour plus de 500 civils et militaires tombés au combat.

Le ministère de la Défense a été chargé de renforcer le dispositif de défense maritime et insulaire, d'étudier la faisabilité de la construction d'un aéroport à double usage, d'envisager la modernisation de deux ports de pêche à double usage afin de soutenir la logistique de la pêche, et de faire de Thô Châu un point d'ancrage stratégique au sein du système de défense du sud-ouest. Il s'agit notamment de renforcer un réseau de défense coordonné à travers le triangle stratégique Phu Quôc - Hon Khoai - Thô Châu, sécurisant ainsi trois zones stratégiques clés, des eaux côtières jusqu'à la ligne de front. L'investissement dans les systèmes radar, de défense, de sauvetage et de logistique navale fait également partie du plan, de même que la gestion stricte de l'habitat et de l'utilisation des sols afin d'empêcher toute occupation illégale des terrains de défense, susceptible de compromettre le développement durable.

Le développement durable, plaçant le bien-être public au cœur de ses préoccupations, doit être l'objectif primordial et la responsabilité partagée du comité local du Parti, des autorités et des habitants, a-t-il déclaré, souhaitant que l'ensemble de l'organisation locale du Parti, les autorités, les militaires et les habitants s'unissent pour bâtir un Thô Châu économiquement robuste, écologiquement équilibré et doté d'une défense solide.

À cette occasion, le secrétaire général du Parti a offert une statue du président Hô Chi Minh à l'organisation du Parti de Thô Châu, aux autorités et à la population, ainsi que des présents au 152e régiment et au poste de garde-frontière de Thô Châu.

Il a également déposé de l'encens et des fleurs en hommage au président Hô Chi Minh et aux héros tombés au champ d'honneur au temple de Thô Châu.

