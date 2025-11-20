Le président de l'AN sud-coréenne entame une visite officielle au Vietnam

Le président de l'Assemblée nationale (AN) de la République de Corée, Woo Won Shik, accompagné de son épouse Shin Kyunghye, est arrivé à Hanoï dans la matinée du 20 novembre, entamant une visite officielle au Vietnam qui se poursuivra jusqu'au 22 novembre.

Photos : VNA/CVN

Ce déplacement, effectué sur l'invitation de son homologue vietnamienne Trân Thanh Mân, marque une étape significative dans le renforcement des liens législatifs entre les deux pays.

La délégation a été accueillie à l'aéroport international de Nôi Bài par Nguyên Thanh Hai, présidente de la Commission des sciences, des technologies et de l'environnement et présidente du Groupe des parlementaires d'amitié Vietnam - République de Corée ; l'ambassadeur sud-coréen au Vietnam, Choi Young Sam...

Selon l'ambassadeur du Vietnam en République de Corée, Vu Hô, cette visite suscite de grandes attentes diplomatiques. Elle témoigne de la volonté politique ferme de la République de Corée d'approfondir de manière substantielle le Partenariat stratégique intégral établi avec le Vietnam.

En plus, cet événement affirme le rôle pivot de la diplomatie parlementaire dans l'architecture globale des relations bilatérales. Il véhicule un message fort de confiance politique et de cohésion stratégique, illustrant une vision commune dédiée à la paix, à la stabilité et à la prospérité régionale.

VNA/CVN