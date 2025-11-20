Le Premier ministre Pham Minh Chinh rencontre le président de l’Algérie

Dans le cadre de sa visite officielle en Algérie, dans l’après-midi du 19 novembre 2025 (heure locale), le Premier ministre Pham Minh Chinh a rencontré le président algérien Abdelmadjid Tebboune.

L’événement a eu lieu dès l’annonce de l’élévation des relations bilatérales au niveau de partenariat stratégique, ouvrant une nouvelle phase de coopération plus profonde, globale et efficace entre les deux pays.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé que, en tant que l’un des premiers pays à reconnaître le gouvernement provisoire algérien en 1958, le Vietnam tient toujours en haute estime les liens étroits et l’amitié fraternelle entre les deux pays.

Partageant les résultats très positifs de son entretien avec son homologue algérien, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que, même si le temps et le monde changent, une chose demeure : l’attachement entre le Vietnam et l’Algérie. Et aujourd’hui, les deux pays doivent renforcer leur solidarité pour se développer et bâtir des nations puissantes, où la population vit dans le bien-être et le bonheur.

Le président algérien a estimé que l’amitié traditionnelle Vietnam - Algérie constitue un patrimoine commun précieux devant être préservé, valorisé et élevé à un niveau correspondant aux aspirations et aux intérêts des deux peuples.

Avec le nouveau Partenariat stratégique, le Premier ministre a indiqué que les deux parties doivent rapidement élaborer un plan d’action concret. Il a souligné la nécessité de donner la priorité à l’échange de délégations à tous les niveaux. Concernant l’économie, le commerce et l’investissement, il a souhaité que le président Abdelmadjid Tebboune encourage le Parlement algérien à ratifier rapidement les accords concernés et soutienne l’expansion des projets d’exploitation et de traitement du pétrole. En matière de sécurité alimentaire, fort de ses atouts, le Vietnam est prêt à contribuer à assurer la sécurité alimentaire de l’Algérie.

Les deux parties doivent également promouvoir la coopération dans le textile-habillement et la production de fibres destinées à l’exportation vers l’Afrique et l’Europe. Dans le domaine de la production agricole et de la transformation des produits de la mer, les deux pays peuvent combiner les ressources de l’Algérie avec l’expertise de l’Algérie et du Vietnam afin de servir le peuple algérien et d’exporter vers les pays africains. Les deux parties doivent renforcer la coopération en matière de défense et de sécurité, y compris la cybersécurité et la sécurité non traditionnelle, ainsi que raviver les domaines de coopération antérieurs tels que l’envoi d’experts médicaux et éducatifs, la coopération en matière de formation, d’échanges d’étudiants et de doctorants, et intensifier les échanges culturels, les échanges entre les peuples et le tourisme.

Le Premier ministre a proposé que les deux pays poursuivent leur coordination étroite et leur soutien mutuel dans les forums multilatéraux, notamment en soutenant la garantie de la sécurité, de la sûreté et de la liberté de navigation et de survol en Mer Orientale, conformément au droit international, en particulier à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM 1982).

Se félicitant des résultats de l’entretien entre les deux Premiers ministres, le président Abdelmadjid Tebboune a souligné que forts de relations solides, les deux pays doivent mettre en place un mécanisme stratégique pour superviser et promouvoir le nouveau partenariat stratégique.

Approuvant pleinement les propositions très concrètes du Premier ministre Pham Minh Chinh, il a estimé que les deux pays disposent de nombreux domaines prioritaires à développer, allant de la coopération spatiale et pharmaceutique à la production de thé, de composants et au tourisme.

Le président algérien a indiqué qu’il demanderait aux organismes concernés d’Algérie de coopérer étroitement avec la partie vietnamienne afin de mettre en œuvre efficacement les engagements, accords et programmes de coopération, et de concrétiser rapidement le partenariat stratégique par des projets et activités concrètes, au bénéfice des deux peuples.

À cette occasion, le Premier ministre Pham Minh Chinh a transmis l’invitation du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, et du président vietnamien, Luong Cuong, invitant le président Abdelmadjid Tebboune à effectuer prochainement une visite au Vietnam. Le président algérien a accepté l’invitation et a exprimé son souhait de recevoir prochainement le secrétaire général To Lam et le président Luong Cuong en Algérie.

Après la rencontre, le Premier ministre Pham Minh Chinh a chargé le ministre des Affaires étrangères Lê Hoài Trung d’informer la presse des résultats de l’entrevue avec le président Abdelmadjid Tebboune, soulignant la détermination des dirigeants des deux pays à mettre en œuvre efficacement le partenariat stratégique Vietnam - Algérie dans les temps à venir.

