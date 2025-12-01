Message de félicitations au Comité central du Front lao d'édification nationale à l'occasion de la Fête nationale

À l'occasion du 50 e anniversaire de la Fête nationale du Laos (2 décembre) et du 105 e anniversaire de la naissance du Président Kaysone Phomvihane (13 décembre), la présidente du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam (FPV), Bùi Thi Minh Hoài, a adressé une lettre de félicitations au président du Comité central du Front lao pour la construction nationale (FLCN), Sinlavong Khoutphaythoune.

Dans son message envoyé au nom du Comité central du FPV, Bùi Thi Minh Hoài, également membre du Bureau politique et secrétaire du Comité central du Parti communiste du Vietnam, a transmis ses salutations les plus chaleureuses et ses sentiments les plus fraternels à son homologue lao, Sinlavong Khoutphaythoune, membre du Bureau politique du Comité central du Parti populaire révolutionnaire du Laos (PPRL), ainsi qu'à l'ensemble des dirigeants et cadres du FLCN.

La dirigeante vietnamienne s'est félicitée des victoires colossales remportées par le peuple lao frère au cours des cinq dernières décennies sous la direction clairvoyante du PPRL, tant dans la lutte pour la libération nationale que dans l'œuvre d'édification et de développement du pays, soulignant à cet égard le rôle crucial du FLCN dans le rassemblement de toutes les couches sociales, la consolidation de l'unité nationale et la mobilisation des ressources créatives au service de la nation.

Le Comité central du FPV réaffirme sa volonté de privilégier et d'approfondir la coopération amicale avec le FLCN pour la rendre toujours plus substantielle et efficace, contribuant ainsi non seulement à l'œuvre de Renouveau, de construction et de défense de la Patrie dans chaque pays, mais également au renforcement de la grande amitié, de la solidarité spéciale et de la coopération intégrale entre le Vietnam et le Laos.

Exprimant sa conviction que sous l'égide du PPRL, le FLCN et le peuple lao continueront d'enregistrer de nouveaux succès éclatants pour bâtir un Laos pacifique, indépendant, démocratique, unifié et prospère, la présidente du FPV a formulé ses meilleurs vœux de santé, de bonheur et de réussite à Sinlavong Khoutphaythoune et au personnel du FLCN, souhaitant voir l'organisation se développer sans cesse pour accomplir sa noble mission au service de la prospérité et du bonheur du peuple lao.

