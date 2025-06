Le Premier ministre exhorte à intensifier les mouvements d'émulation patriotique

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé, samedi 28 juin à Hanoï, la 12 e réunion du Conseil central d'émulation et de récompense pour le mandat 2021-2026 dont il est président, afin d’évaluer les résultats du premier semestre 2025 et de définir les priorités pour les mois restants de l'année.

La réunion a également examiné les candidatures aux titres de "Héros des Forces armées populaires" et de "Héros du Travail" pour les individus et les collectifs ayant contribué de manière exceptionnelle au développement et à la défense du pays.

Au cours des six derniers mois, les mouvements d’émulation ont joué un rôle essentiel dans la dynamisation des efforts nationaux visant à surmonter les difficultés, à accélérer la reprise socio-économique et à mettre en œuvre les grandes tâches de développement pour 2025 et le plan quinquennal 2021-2025.

Les campagnes lancées par le Premier ministre, telles que celles visant à promouvoir l’innovation et la transformation numérique, à éradiquer les logements précaires et délabrés en 2025, à achever la construction de 3.000 km d’autoroutes en 500 jours et nuits, à construire la nouvelle ruralité, à soutenir les plus démunis et à développer une société d’apprentissage tout au long de la vie, ont pris de l’ampleur dans tous les secteurs et toutes les localités.

Le conseil a examiné les recommandations visant à attribuer le titre de "Ville héroïque" à une localité ; celui de "Héros des Forces armées populaires" à 22 collectivités et 13 personnes ; et celui de "Héros du travail" à 4 collectivités et 2 personnes. Entre janvier et juin, 31.227 personnes et collectifs ont reçu des félicitations du président de la République et 6.785 autres du Premier ministre.

S’exprimant lors de la session, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné l’importance des mouvements d’émulation dans le contexte des nombreux événements marquants de 2025, notamment le 95e anniversaire de la fondation du Parti, le 135e anniversaire de la naissance du président Hô Chi Minh et le 50e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale. Il a insisté sur le fait que l’émulation doit servir de force unificatrice et susciter l’enthousiasme au sein de la société.

Il a salué les efforts du conseil en matière de décentralisation et de délégation de pouvoirs en matière d’émulation et de félicitations dans le contexte des réformes. Il a mis en avant les réformes politiques et administratives majeures entreprises sous la direction du Comité central du Parti, du Politburo et du secrétaire général du Parti, Tô Lâm, notamment la rationalisation de l’appareil organisationnel du système politique à tous les niveaux et la mise en œuvre de quatre résolutions clés du Politburo.

Nouvel élan

Le chef du gouvernement a appelé à un nouvel élan dans les efforts d’émulation et de félicitations, en particulier alors que le Vietnam se prépare au 11e Congrès national d’émulation patriotique et au 14e Congrès national du Parti.

Il a exhorté les localités à intensifier les campagnes d’émulation patriotique, alignées sur les objectifs de développement national, en mettant l’accent sur des résultats concrets bénéficiant directement aux citoyens. Il a proposé de lancer un nouveau mouvement pour la création de richesses et le paiement des impôts, et a appelé à l’achèvement des campagnes en cours, telles que la campagne de 500 jours pour la construction d’autoroutes et la lutte contre l’habitat précaire.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a également encouragé des actions créatives de sensibilisation, telles qu’un concours national d’œuvres littéraires, artistiques et journalistiques mettant en lumière des personnalités exemplaires et leurs bonnes actions, afin de susciter la fierté civique et l’engagement culturel.

Il a souligné la nécessité de continuer à améliorer les lois et réglementations relatives à l’émulation et aux distinctions afin de refléter l’évolution des structures de gouvernance du Vietnam. Il a demandé aux ministères et aux localités de garantir que la reconnaissance soit opportune, transparente et efficace, en choisissant les bonnes personnes, pour les bonnes réalisations, au bon moment.

En renforçant l’esprit d’unité, de discipline, d’innovation et de responsabilité, le chef du gouvernement a affirmé que les mouvements d’émulation restent une force motrice pour atteindre les objectifs de la nation pour 2025 et au-delà.

