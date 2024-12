Vers un avenir durable pour les zones côtières touchées par le changement climatique

Pas moins de 4.966 maisons sûres et solides ont été construites pour plus de 25.000 personnes dans des zones fréquemment touchées par des tempêtes et des inondations au cours des sept dernières années.

Ces maisons protègent non seulement la vie et les biens des personnes, mais deviennent également un modèle intégré au Programme national cible pour la réduction durable de la pauvreté.

Ils sont le résultat du projet "Améliorer la résilience des communautés côtières vulnérables au changement climatique au Vietnam", qui a débuté en 2017.

Avec un budget total de 42 millions d’USD, financé par le Fonds vert pour le climat (GCF) avec des fonds de contrepartie du Vietnam, le projet a eu des impacts positifs évidents dans l'amélioration de la résilience des communautés côtières aux défis croissants du changement climatique.

Les résultats ont été annoncés lors de la cérémonie de clôture du projet, organisée par le Département de gestion des digues et de prévention des catastrophes du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, en collaboration avec le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) au Vietnam, à Hanoï le 17 décembre.

Le projet a été mis en œuvre dans sept provinces côtières vulnérables, dont Nam Dinh, Thua Thiên Huê, Thanh Hoa, Quang Binh, Quang Nam, Quang Ngai et Cà Mau.

Son objectif principal est de protéger et de soutenir les communautés vulnérables grâce à des solutions intégrées telles que la construction de maisons sûres, la restauration des forêts de mangrove et le renforcement des systèmes d'information sur les risques de catastrophe.

Le projet a régénéré 4.028 ha de forêts de mangrove, agissant comme des "boucliers naturels" pour protéger les communautés des marées hautes et des tempêtes, tout en absorbant plus de 1,1 million de tonnes de dioxyde de carbone, contribuant ainsi positivement à l'engagement du Vietnam à réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Il a également soutenu le développement de modèles de subsistance durables tels que l'apiculture dans la province de Thanh Hoa, aidant les populations à augmenter leurs revenus tout en encourageant la protection des forêts de mangrove.

Dans le domaine de la gestion des risques de catastrophe, le projet a mis en place des systèmes d’alerte précoce dans 24 communes à haut risque et a dispensé une formation à plus de 62.000 fonctionnaires et habitants, dont près de 50% sont des femmes.

Les programmes ont contribué à améliorer la capacité et la sensibilisation des communautés à répondre aux catastrophes, en minimisant les dégâts dans les situations d’urgence. Au cours de la conférence, les délégués ont entendu des histoires réelles de familles qui ont été aidées par le programme.

Vu Tân Suu, un habitant de la commune de Da Lôc, district de Hâu Lôc, province de Thanh Hoa, a déclaré que grâce au modèle d’apiculture soutenu par le projet, sa famille avait non seulement un moyen de subsistance plus stable grâce à la vente du miel, mais comprenait également l’importance de protéger les forêts de mangrove.

De même, Hoàng Thi Thoan, 75 ans, vit dans le district de Phong Diên, province de Thua Thiên Huê, a déclaré que la maison résistante aux inondations soutenue par le projet l’a aidée à se sentir plus en sécurité pendant la saison des tempêtes, apportant stabilité et espoir dans sa vie.

Au cours de la conférence, Nguyên Van Tiên, directeur adjoint du Département de la gestion des digues et de la prévention et du contrôle des catastrophes et également directeur du projet, a déclaré : "Le projet est une démonstration claire de la coordination étroite entre les différentes parties, qui ont surmonté de nombreuses difficultés pour obtenir des résultats encourageants".



Ramla Khalidi, représentante résidente du PNUD au Vietnam, a déclaré : "Alors que nous concluons ce projet, nous nous rappelons que les communautés côtières du Vietnam sont confrontées aux impacts croissants du changement climatique. Le projet a montré que la résilience n'est pas seulement un objectif, mais peut être obtenue grâce à la collaboration, à l'innovation et à l'engagement continu des parties prenantes pour garantir que personne ne soit laissé pour compte dans la lutte contre le changement climatique".

Les leçons tirées du projet seront intégrées dans des programmes nationaux tels que le Programme de protection et de développement des forêts côtières pour l'adaptation au changement climatique.

Ces initiatives garantissent non seulement la durabilité, mais élargissent également la portée du soutien, renforçant ainsi les communautés côtières face aux défis futurs.

