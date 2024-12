Quand l’or rencontre l’argent à Huê Lai, l’élégance cousue main se dévoile

Photo : VNA/CVN

Mais toute règle a ses exceptions et à Huê Lai, qui est un village rattaché à la province de Hung Yên (Nord), l’orfèvrerie n’a fait son apparition que dans les années 1990. Elle s’y est par contre rapidement développée au point de tenir lieu d’artisanat traditionnel…

Pas de tradition ancestrale, donc… L’histoire remonte aux années 1990, quand certains bijoutiers de Huê Lai sont allés s’initier à l’orfèvrerie auprès de maîtres artisans du village de Châu Khê, dans la province voisine de Hai Duong, avant de revenir chez eux et de faire des émules.

Dô Xuân Chuyên, qui est aujourd’hui le directeur de la coopérative Phù Ung, fait partie de ces pionniers… "Moi, c’est à Châu Khê que j’ai appris le métier. À l’époque, il y avait très peu d’orfèvres à Huê Lai, mais il y a d’abord eu cette coopérative, en 1998, et les autorités locales ont ensuite fait en sorte que le village acquière le statut de village artisanal spécialisé dans l’orfèvrerie. Ça, c’était en 2004", raconte-t-il.

La création une pièce d’orfèvrerie suppose tout un processus qui part de la conception d’un modèle et qui requiert une minutie de tous les instants. C’est en tout cas ce qui ressort des propos de Nguyên Van Thu, un artisan. "Chaque étape doit être exécutée avec précision. C’est grâce à la dextérité et à la patience des artisans que nos bijoux ont cette beauté si particulière", exprime-t-il.

On trouve une large gamme de produits en or et en argent, à Huê Lai, qui se distinguent par l’originalité des motifs, qui sont constamment renouvelés, au gré des tendances du moment. Pham Thi Thu Huyên, elle, est une cliente fidèle, qui en matière de bijoux, ne jure que par Huê lai…

"Les bijoux de Huê Lai se distinguent par leur qualité exceptionnelle, par leurs designs élégants et modernes. Il y a toujours de nouveaux modèles, et ça, ça tient une clientèle en haleine", nous confie-t-elle.

Au niveau de la commune de Phù Ung, qui est celle à laquelle est rattaché Huê Lai, un véritable plan de développement industriel et artisanal a été mis en place. Trân Công Thiên, le vice-président du comité populaire de la commune, expose les grandes lignes… "Chaque été, nous organisons des formations pour les jeunes, dans le but de faciliter leur insertion professionnelle et d’améliorer les revenus des familles. Certains ouvrent des bijouteries dans d’autres provinces, voire à l’étranger, notamment au Laos, tandis que d’autres continuent à exercer le métier à domicile", explique-t-il.

À ce jour, le village compte environ 1.000 artisans, qui savant pouvoir compter sur un soutien foncier venu du district, cette fois.

"Nous organisons des foires et des campagnes de promotion commerciale, tout en mobilisant des ressources pour développer les marchés locaux et internationaux. Nous incitons également les ateliers à moderniser leurs équipements et à adopter des technologies plus avancées", précise Hoàng Thiên, responsable adjoint du bureau de l’économie et des infrastructures du district de Ân Thi.

En 2014, les créations de Huê Lai ont été reconnues par le ministère de l’Industrie et du Commerce comme étant des produits artisanaux remarquables des zones rurales du Nord du Vietnam. Elles commencent d’ailleurs à s’exporter, vers la Chine, le Laos et le Cambodge.

VNA/CVN