Clôture du IXe Congrès national de la Fédération de la jeunesse du Vietnam

>> Ouverture du IXe Congrès national de la Fédération de la jeunesse du Vietnam

>> Le secrétaire général du Parti souligne le rôle majeur de la jeunesse

Photo : VNA/CVN

Selon Nguyên Tuong Lâm, président du Comité central de la Fédération de la jeunesse vietnamienne, les délégués du Congrès ont défini l'objectif : édifier une génération de jeunesse vietnamienne animée par des idéaux révolutionnaires, riche de patriotisme, de fierté nationale, d'autonomie, de désir de contribuer et de responsabilité envers la Patrie. En outre, il faut créer un environnement et des conditions propices, permettant aux jeunes de se développer sainement, globalement et harmonieusement tant sur le plan intellectuel, physique qu'esthétique, consolider et développer une Fédération forte en idéologie, politique, solidarité, unité dans l'organisation et l'action…

Avec le slogan d'action "Jeunesse vietnamienne patriotique, ambitieuse, unie, pionnière, créative, entrant avec confiance dans la nouvelle ère", tous les membres de la Fédération sont appelés à mettre en œuvre rapidement les contenus énoncés dans la résolution du congrès.

VNA/CVN