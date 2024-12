Directive émise pour assurer un joyeux Têt à tous

Le Secrétariat du Comité central du Parti a émis une directive sur l'organisation du Nouvel An lunaire (Têt) pour assurer des célébrations sûres, saines et économiques du Nouvel An, créant un nouvel élan pour la réalisation des tâches pour 2025.

>> Les travailleurs auront neuf jours de congés pour le Nouvel An lunaire 2025

>> La demande de voyages durant le Nouvel An lunaire 2025 sera plus élevée que l'an dernier

>> Concilier attractivité des prix et dynamisme commercial à l'approche du Têt

Photo : VNA/CVN

La directive n° 40-CT/TW note que le Têt 2025 coïncide avec le 95e anniversaire de la fondation du Parti. L'année prochaine est également le moment où tout le pays accélère les efforts et fait des percées pour mettre en œuvre avec succès les Résolutions du XIIIe Congrès national du Parti et des Congrès du Parti à tous les niveaux tout en se préparant aux Congrès du Parti à tous les niveaux de la période 2025-2030 à l'aube du XIVe Congrès national du Parti, annonçant une nouvelle ère pour la nation.

Préparatifs

Pour préparer au mieux les célébrations du Têt, le Secrétariat a demandé aux comités du Parti, aux organisations du Parti, aux administrations, aux comités du Front de la Patrie du Vietnam et aux organisations socio-économiques à tous les échelons de se concentrer sur plusieurs tâches.

Ils doivent notamment renforcer la solidarité et l'unanimité au sein du Parti ainsi que la grande solidarité nationale, intensifier les programmes de réduction de la pauvreté et d'éradication des logements de fortune et délabrés et mettre en œuvre correctement les politiques de protection sociale pour prendre soin de la vie matérielle et spirituelle de la population, en particulier des personnes défavorisées, des pauvres, des habitants des zones sinistrées, touchées par les épidémies, des régions éloignées, frontalières, insulaires et des minorités ethniques, et de ceux qui souffrent de pertes d'emploi.

Les agences ont été chargées de rendre visite aux vétérans révolutionnaires, aux mères vietnamiennes héroïques, aux soldats blessés et malades, aux familles des martyrs de guerre et des contributeurs de la révolution, aux ménages défavorisés, aux intellectuels, aux artistes, aux personnalités prestigieuses des minorités ethniques, aux dignitaires religieux éminents, aux unités des forces armées et aux forces qui accomplissent des missions pendant le Têt dans les zones frontalières, insulaires et défavorisées, ainsi que dans les zones où la situation politique et sociale est complexe.

Photo : VNA/CVN

Le Secrétariat a demandé que les fêtes soient gérées et organisées conformément aux réglementations, tandis que les célébrations et les rassemblements du Têt et des anniversaires se déroulent de manière pratique, sûre et économique, conformément à la culture traditionnelle du pays.

Il a également ordonné de renforcer la prévention du gaspillage et des phénomènes négatifs. Dans le même temps, la défense et la sécurité nationales doivent être renforcées pour éviter la passivité en toute circonstance, protéger fermement l'indépendance, la souveraineté, l'unité et l'intégrité territoriale du pays, maintenir un environnement pacifique et sauvegarder fermement la sécurité politique, l'ordre et la sécurité sociaux, ainsi que la cybersécurité.

Une autre tâche consiste à mettre en œuvre des mesures globales de gestion du marché pour maintenir la stabilité des prix, garantir l’équilibre entre l’offre et la demande de biens, assurer la sécurité alimentaire et l’hygiène environnementale et prévenir les épidémies.

En outre, les agences ont été chargées d’organiser correctement les célébrations du 95e anniversaire du Parti et du Têt, de sensibiliser le public à la sécurité routière et à la prévention des incendies et des explosions, de réfuter de manière proactive les fausses informations et les distorsions, et de déjouer tous les complots de sabotage des forces hostiles.

Les vacances du Têt 2025 dureront du 25 janvier au 2 février.

VNA/CVN