Le secteur de la construction connaît son taux de croissance le plus élevé depuis 2020

Le secteur de la construction devrait croître d'environ 7,8 à 8,2 % cette année, soit le taux le plus élevé depuis 2020, selon un rapport du ministère de la Construction.

Le chef du Bureau du ministère de la Construction, Ngô Lâm, a déclaré que le secteur de la construction avait contribué de manière significative à la croissance économique globale cette année. Le secteur a contribué à hauteur d'environ 6,4 à 7,3% au Produit intérieur brut (PIB) du pays.

Le taux d'urbanisation était de 44,3%, supérieur à l'objectif de 43,7% de l'Assemblée nationale.

Ngô Lâm a déclaré que l'amélioration des institutions était au centre des préoccupations cette année, avec l'approbation par l'Assemblée nationale de la loi sur le logement et de la loi sur les activités immobilières qui entreront en vigueur le 1er août 2024 au lieu du 1er janvier 2025 et de la loi sur l'urbanisme et la planification rurale.

Le ministère a également accéléré la mise en œuvre du projet de développement d'un million de logements sociaux d'ici 2030. Au total, 644 projets de logements sociaux, avec un total de 580.109 appartements, ont été développés depuis 2021. Parmi eux, 96 projets avec un total de 57.652 unités ont été achevés, 133 projets avec 110.217 unités étaient en construction, tandis que le reste avait reçu le feu vert en termes de politiques d'investissement.

En ce qui concerne le programme de crédit, d'une valeur de 120.000 milliards de dôngs (4,7 milliards d’USD) pour le développement et l'achat de logements sociaux, 36 des 63 provinces et villes ont annoncé la liste des projets éligibles. À ce jour, 16 projets ont reçu des prêts du programme, le total des prêts en cours étant fixé à 1.727 milliards de dôngs.

Le rapport du ministère a également souligné que le marché immobilier avait connu des améliorations positives cette année, avec une augmentation des sources d'approvisionnement et des transactions d'appartements, de maisons indépendantes et de terrains.

L'année prochaine, le ministère a fixé comme objectif un taux d'urbanisation d'au moins 45% et la construction de plus de 100.000 logements sociaux. La surface moyenne des logements par personne atteindrait 27 m², contre 26,5 m² actuellement.

Afin d'atteindre ces objectifs, le ministère continuera d'améliorer le cadre juridique et l'application de la loi l'année prochaine.

En conséquence, l'accent sera mis sur l'accélération de la mise en œuvre du projet de développement de logements sociaux pour les personnes à faibles revenus et les travailleurs au cours de la période 2021-30, ainsi que sur la publication de décrets et de circulaires guidant la mise en œuvre des lois sur le logement et l'immobilier.

Les données de Statista.com ont montré que le secteur de la construction du Vietnam a contribué à hauteur de 6,7% au PIB du pays en 2023.

