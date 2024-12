Tây Ninh coopère avec des provinces cambodgiennes pour lutter contre la criminalité

Dans l'après-midi du 16 décembre, la Police provinciale de Tây Ninh a organisé une réunion sur le bilan de sa coopération dans la prévention et la lutte contre la criminalité, ainsi que dans la garantie de la sécurité et de l'ordre dans les zones frontalières en 2024, avec les Polices des deux provinces cambodgiennes de Svay Rieng et Tboung Khmum.

Selon son directeur, Nguyên Van Trai, la Police provinciale de Tây Ninh et ses homologues des provinces cambodgiennes de Svay Rieng et Tboung Khmum se sont activement coordonnées et se sont soutenues mutuellement pour traiter et résoudre de nombreuses affaires de criminalité et de sécurité surgissant dans les zones frontalières.

Le chef de la Police provinciale de Tboung Khmum, Chen Ny, a déclaré que la collaboration avec Tây Ninh pour lutter contre la criminalité dans les zones frontalières avait abouti à de nombreux résultats positifs, aidant à favoriser les échanges entre Vietnamiens et Cambodgiens.

De son côté, le chef de la Police provinciale de Svay Rieng, Pich Vireak, a promis de continuer de renforcer sa coopération avec la Police provinciale de Tây Ninh dans la prévention et la lutte contre la criminalité, pour édifier une frontière de paix, d'amitié, de stabilité, de coopération et de développement mutuel.

À cette occasion, la Police provinciale de Tây Ninh et ses homologues de Svay Rieng et Tboung Khmum ont signé un procès-verbal de coopération dans la lutte contre la criminalité, la garantie de la sécurité et de l'ordre dans les zones frontalières au cours du premier semestre 2025.

