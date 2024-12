Le Vietnam va moderniser six hôpitaux aux normes internationales

Le Vietnam devrait mettre à niveau six hôpitaux répondant aux normes internationales pour améliorer la qualité des services de santé et répondre aux besoins croissants de sa population.

Photo : CTV/CVN

Les six établissements de santé à moderniser seront l’hôpital Bach Mai, l’hôpital de l’amitié Viêt Duc (Vietnam - Allemagne), l’hôpital central de Huê, l’hôpital Cho Rây, l’hôpital militaire central 108 et l’hôpital militaire 175.

Ces établissements seront équipés d’installations de pointe, de technologies médicales avancées et de partenariats avec des experts et des organisations internationales pour garantir des normes de qualité.

Avec une population croissante et vieillissante, les besoins de services médicaux de haute qualité augmentent. Les Vietnamiens souhaitent avoir accès à des technologies médicales avancées et à des services de santé de niveau international sans avoir à voyager à l’étranger.

Chaque année, de nombreux Vietnamiens se font soigner à l’étranger, ce qui entraîne d’importantes sorties de devises étrangères. En outre, la modernisation des hôpitaux nationaux permet d’attirer non seulement des patients nationaux mais aussi des patients d’autres pays, contribuant ainsi à l’économie nationale.

Cette modernisation fait partie d’un plan de mise en œuvre du plan directeur national sur le réseau d’établissements de santé pour la période 2021-2030, avec une vision à l’horizon 2050, récemment approuvé par le Premier ministre.

Le plan se concentre sur le détail des tâches et des solutions, la mobilisation des ressources et l’attribution des responsabilités aux ministères, aux agences centrales et aux autorités locales dans la mise en œuvre du plan directeur. Il décrit également une feuille de route pour la mise en œuvre d’une liste de projets d’investissement prioritaires, identifiant les domaines clés, les délais et les ressources pour l’exécution.

Le plan met en évidence l’investissement prioritaire dans la construction de l’hôpital central des hauts plateaux du Centre et des centres nationaux de coordination pour la transplantation d’organes à Hanoï, Dà Nang et Hô Chi Minh-Ville.

Dans le domaine de la prévention et de la santé publique, la priorité sera donnée à la construction d’un centre central de contrôle des maladies et de trois centres régionaux de contrôle des maladies.

Dans le domaine de la population et de la santé reproductive, la priorité sera donnée à la création de deux centres de dépistage et de diagnostic prénatals et néonatals à Thai Nguyên et Dak Lak. Six centres de dépistage et de diagnostic prénatals et néonatals existants seront modernisés à Hanoï, Nghê An, Thua Thiên Huê, Hô Chi Minh-Ville et Cân Tho.

VNA/CVN