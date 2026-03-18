V-Green investit 10.000 milliards de dôngs pour 99 super-stations de recharge électrique au Vietnam

La société par actions de développement des stations de recharge mondiales V-Green a annoncé le 18 mars un investissement de 10.000 milliards de dôngs pour déployer, dès cette année, 99 super-stations de recharge le long des axes routiers nationaux et provinciaux à travers le Vietnam.

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Chaque super-station pourra desservir simultanément jusqu’à 100 véhicules électriques, avec un temps de recharge ultra-rapide à partir de 15 minutes, en utilisant exclusivement des sources d’énergie renouvelables, telles que l’éolien et le solaire.

Photo : VNA/CVN

Ces super-stations seront implantées à intervalles stratégiques le long des grands axes, couvrant 34 villes et provinces, afin de répondre efficacement aux besoins de déplacements longue distance et interprovinciaux des utilisateurs de véhicules VinFast. Chaque station sera équipée d’environ 100 bornes de recharge de 150 kW, garantissant une autonomie suffisante pour poursuivre le trajet après seulement 15 minutes de charge.

L’ensemble du réseau fonctionnera à 100% grâce aux énergies renouvelables, stockées dans des systèmes de batteries (BESS) développés par VinFast. Ce modèle de recharge rapide et écologique contribuera à faciliter les déplacements sur de longues distances tout en réduisant significativement les émissions de carbone, conformément à l’objectif de neutralité carbone (Net Zero) du Vietnam d’ici 2050.

Selon Pham Thanh Thuy, présidente-directrice générale de V-Green, « le déploiement de super-stations de recharge le long des axes routiers nationaux et provinciaux permettra de répondre de manière globale aux besoins des utilisateurs, grâce à une recharge à la fois rapide et simultanée pour un grand nombre de véhicules. Avec 99 super-stations, les clients de VinFast pourront voyager en toute sérénité sur de longues distances, même en période de pointe ».

D’après le plan établi, V-Green accélérera la mise en œuvre de ce projet afin d’en achever l’essentiel dès cette année, pour répondre à la demande croissante du marché et à l’augmentation du nombre de véhicules électriques VinFast en circulation.

Fin 2025, V-Green avait déjà finalisé la planification de 150 000 points de recharge pour voitures et deux-roues électriques à travers le pays. Dans la prochaine phase de développement, l’entreprise concentrera ses investissements sur les super-stations de recharge pour répondre aux besoins de mobilité longue distance des automobilistes, tout en élargissant le réseau de stations d’échange de batteries pour motos électriques, afin d’assurer une commodité maximale à l’ensemble des utilisateurs.

VNA/CVN