Tennis : Coco Gauff s'offre le WTA 1000 de Cincinnati pour la deuxième fois

Coco Gauff prépare au mieux l'US Open: l'Américaine a battu dimanche 23 août sa compatriote Jessica Pegula 6-2, 6-4, pour s'adjuger le WTA 1000 de Cincinnati, son premier titre de la saison.

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Photo : AFP/VNA/CVN

La numéro 4 mondiale remporte pour la deuxième fois le tournoi dans l'Ohio après 2023, année où elle avait décroché son premier titre du Grand chelem, à New York.

Gauff arrivera avec le plein de confiance à l'US Open dans une semaine, après un tournoi où elle a impressionné, à l'image de sa victoire dimanche 23 août en 1h15 face à la 3e mondiale.

"Je n'aime pas te voir de l'autre côté du court", a blagué Coco Gauff après la rencontre, habituée à jouer aux côtés de Jessica Pegula en double dames, le duo ayant atteint ensemble la première place mondiale.

"Quand j'ai fait mes débuts sur le circuit, Jess a été l'une des rares joueuses à se montrer gentille avec moi, et cela a toujours compté énormément pour moi et ma famille", a salué la gagnante âgée de 22 ans à propos de celle qui est de dix ans son aînée.

USA

Pegula lui a rendu la pareille, lâchant dans un sourire : "Je ne pense pas que j'ai été mauvaise, tu as simplement été meilleure."

L'Américaine de 32 ans, qui réalise une très belle saison, a éliminé la veille la tenante du titre Iga Swiatek au terme d'une rencontre marathon de 2h47, et n'a pas su répondre à l'agressivité de Coco Gauff.

Elle s'est montrée intraitable, notamment dans le premier set, prenant par deux fois le service de son adversaire.

Après 35 minutes de jeu, Gauff n'a pas levé le pied et a continué d'assommer Pegula, éreintée par un long tournoi où elle a disputé trois matchs en trois sets.

Gauff pouvait serrer le poing après une fin de rencontre plus tendue et de beaux rallyes, concluant cette finale 100% américaine, une première à Cincinnati depuis 1970, quand Rosie Casals avait battu Nancy Richey.

AFP/VNA/CVN