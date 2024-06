Les garde-frontières de Diên Biên font don de fournitures à leurs homologues lao

Photo : VNA/CVN

L'offre de ces produits, composé d'armoires métalliques, de tables et de chaises à manger, d'horloges, de tôles et de fils barbelés, vise à concrétiser un protocole d'accord conclu lors de la réunion entre les gardes-frontières des provinces vietnamiennes de Diên Biên et Son La et des localités du Laos, le 28 mai dernier.

Ces fournitures visent à améliorer les conditions de travail des gardes-frontières lao et à accroître l'efficacité de la gestion et de la protection des frontières.

Lors de l'événement, Khuât Van Tiên, chef du poste de garde-frontière de Huôi Puôc, a réaffirmé l'engagement de poursuivre la collaboration entre les deux parties.

Il s'est également engagé à accroître la coordination pour lutter efficacement contre la chasse transfrontalière, l'exploitation forestière illégale, la contrebande et le trafic de bétail, en vue de la construction d'une frontière de paix, d'amitié, de stabilité, de coopération et de développement.

VNA/CVN