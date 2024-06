Le Vietnam renforce ses relations avec la Nouvelle-Zélande

>> Renforcement des relations commerciales Vietnam - Nouvelle-Zélande

>> Réunion des ministres des Affaires étrangères Vietnam - Nouvelle-Zélande

Photo : VNA/CVN

Lors de la réception, Lê Hoài Trung a exprimé sa gratitude à la Nouvelle-Zélande pour son soutien et son aide précieux au Vietnam, en particulier depuis le début de l'œuvre de Dôi moi (Renouveau) du pays. Il a également a salué les réalisations et la prospérité de la Nouvelle-Zélande dans divers domaines.

Le Vietnam souhaite toujours promouvoir le partenariat stratégique avec la Nouvelle-Zélande, a affirmé Lê Hoài Trung. Il a proposé plusieurs orientations pour renforcer la collaboration dans divers domaines, notamment les relations entre le PCV et les principaux partis politiques néo-zélandais, ainsi que la coopération entre les deux pays dans les forums régionaux et internationaux et dans les domaines clés où la Nouvelle-Zélande a des atouts et le Vietnam en a besoin tels que l’éducation, l’agriculture, la haute technologie et la réponse au changement climatique

De son côté, le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères de la Nouvelle-Zélande a estimé que les relations bilatérales entre les deux pays ont continué à se développer fortement ces derniers temps, notamment grâce à des réunions de haut niveau, notamment la visite officielle en Nouvelle-Zélande du Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh en mars de cette année.

Le vice-Premier ministre néo-zélandais a souligné qu'il restait un potentiel important pour renforcer davantage le partenariat stratégique entre la Nouvelle-Zélande et le Vietnam en vue d'établir un nouveau cadre relationnel dans un avenir proche.

Il a affirmé que les agences néo-zélandaises collaboreront étroitement avec leurs homologues vietnamiens pour intensifier la coopération pragmatique, d'autant plus que les deux pays célébreront le 50e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques et le 5e anniversaire de leur partenariat stratégique en 2025.

VNA/CVN