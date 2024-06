Le Vietnam appelle les États-Unis à mettre fin à l'embargo contre Cuba

Photo : VNA/CVN

Répondant à une question d'un journaliste sur la politique américaine à l'égard de Cuba lors de la conférence de presse régulière du ministère, Pham Thu Hang a déclaré que le Vietnam reconnaissait que les États-Unis avaient retiré Cuba de la liste des pays qui ne coopéraient pas pleinement dans la lutte contre le terrorisme, mais l'avaient néanmoins maintenu dans la liste des États parrains du terrorisme.

Elle a réitéré la position constante du Vietnam consistant à soutenir fermement les Résolutions de l'Assemblée générale de l'ONU et à demander aux États-Unis de mettre fin à leur blocus et à leur embargo contre Cuba.

"Nous souhaitons que les États-Unis prennent les mesures nécessaires pour parvenir à une pleine normalisation des relations avec Cuba et contribuer à la paix, à la coopération, à la stabilité et au développement dans les Amériques et dans le monde", a souligné la diplomate.

Répondant à une question d'un journaliste sur le conflit Russie - Ukraine, Pham Thu Hang a déclaré que la position du Vietnam sur cette question avait été exprimée à plusieurs reprises, réaffirmant le soutien du pays au règlement des différends et des désaccords par des moyens pacifiques, conformément au droit international et à la Charte des Nations unies, prenant en compte les intérêts légitimes de toutes les parties concernées, pour la paix, la stabilité, la coopération et le développement dans la région et dans le monde en général.

"Nous saluons et sommes prêts à nous joindre aux efforts intermédiaires internationaux pour rechercher des solutions pacifiques et durables au conflit Russie - Ukraine, conformément au droit international et à la Charte des Nations unies, avec la participation des parties concernées", a-t-elle souligné.

VNA/CVN