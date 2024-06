Le vice-PM Trân Hông Hà clarifie les solutions aux questions d’actualité

De la prévention de la goldenisation de l’économie à l’amélioration de la compétitivité du tourisme vietnamien en passant par l’assurance de l’approvisionnement en électricité et en carburants et le tri des déchets à la source, le vice-Premier ministre Trân Hông Hà est monté au créneau jeudi 6 juin pour clarifier les solutions aux questions d’actualité.

Intervenant à la séance d’interpellations à l’Assemblée nationale, il a présenté un aperçu des résultats socio-économiques marquants du mois de mai et des cinq premiers mois de l’année, ainsi que l’action du gouvernement pour s’attaquer aux problèmes pratiques et libérer des ressources pour le développement

Ces derniers temps, le gouvernement et le Premier ministre se sont concentrés sur l’achèvement de l’élaboration de documents connexes de la Loi foncière, de la Loi sur le logement, de la Loi sur le commerce immobilier et de la Loi sur les établissements de crédit, a-t-il indiqué.

Face aux fluctuations complexes et aux risques potentiels du marché de l’or, le gouvernement et le Premier ministre ont donné instruction à la Banque d’État du Vietnam de mettre en œuvre de toute urgence des solutions pour gérer et stabiliser le marché de l’or, a-t-il fait savoir.

Depuis le 3 juin 2024, la Banque centrale a vendu de l’or par le biais de quatre banques commerciales d’État et de la Compagnie de joaillerie de Saigon (SJC), ce qui a permis de réduire l’écart des prix nationaux et mondiaux et de rapprocher les prix nationaux des cours internationaux.

Dans les temps à venir, le gouvernement prévoit de modifier et de compléter le décret N°24/2012 sur la gestion des activités de commerce de l’or afin d’assurer le développement stable, sain, transparent et efficace du marché de l’or, de soutenir le développement socio-économique et de prévenir la goldenisation de l’économie, a-t-il indiqué.

Concernant l’expansion des marchés, la priorisation du développement de nouvelles industries, le soutien des industries et à la protection des droits des consommateurs, il a déclaré que les efforts se concentreront sur la promotion du commerce, la promotion du rôle des offices du commerce du Vietnam à l’étranger, l’accélération des négociations en vue de la signature des accords de libre-échange avec les Émirats arabes unis, le Marché commun du Sud (Mercosur) et les marchés dont les produits vietnamiens ont des avantages à mettre en valeur.

Le vice-Premier ministre Trân Hông Hà a espéré que l’Assemblée nationale décidera au plus tôt de la politique d’investissement dans le programme cible national sur la revitalisation et le développement de la culture et la construction de l’homme vietnamien au cours de la période 2025-2035 et jusqu’en 2045.

La séance d’interpellations sur quatre groupes de problèmes relevant des responsabilités principales du ministre des Ressources naturelles et de l’Environnement, Dang Quôc Khanh, du ministre de l’Industrie et du Commerce Nguyên Hông Diên, du ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Nguyên Van Hùng et de l’auditeur général de l’Audit d’État, Ngô Van Tuân, s’est terminée après deux jours et demi.

