Mission permanente vietnamienne auprès de l'ONU

Réception d'une envoyée spéciale du secrétaire général de l'ONU pour le Myanmar

L'ambassadeur Dang Hoàng Giang a souligné que la priorité absolue actuelle est d'instaurer la confiance, de promouvoir le cessez-le-feu, le dialogue et de faciliter les activités de secours humanitaire.

Affirmant que le "Consensus en cinq points" de l'ASEAN continue à être une base importante pour les efforts visant à trouver des solutions pacifiques et durables, l’ambassadeur Dang Hoang Giang a espéré que l'ONU et l’envoyée spéciale du secrétaire général de l'ONU pour le Myanmar se coordonneraient étroitement et efficacement avec l'ASEAN et l'envoyé spécial du président de l'ASEAN pour le Myanmar, sur la base des principes de respect de l'indépendance, de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et de la non-ingérence dans les affaires intérieures, conformément à la volonté et aux aspirations de l'ASEAN et du peuple du Myanmar.

De son côté, Julie Bishop a affirmé qu'elle mettrait tout en œuvre en tant qu'envoyée spéciale du secrétaire général de l'ONU pour contribuer à la paix et la stabilité au Myanmar, soulignant que l'ONU soutenait le rôle moteur de l'ASEAN dans ce processus.

Appréciant la position du Vietnam à l'ONU et au sein de l'ASEAN en général ainsi que son approche constructive sur la question du Myanmar en particulier, Julie Bishop a espéré que le Vietnam continuera à promouvoir son rôle et à contribuer à des efforts conjoints visant à parvenir à une solution globale et à long terme à la crise au Myanmar.

Le 5 avril dernier, le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a nommé Julie Bishop, de l’Australie, en tant qu’envoyée spéciale pour le Myanmar.

Elle arrive à ce poste avec une vaste expérience en matière de politique, de droit, de gestion et de haute direction. Elle a occupé plusieurs postes de haut niveau au sein du gouvernement australien, notamment ceux de ministre des Affaires étrangères (2013-2018), ministre de l’Éducation, de la Science et de la Formation, ministre adjointe du Premier ministre pour les questions féminines et ministre du Vieillissement. Elle a été membre du Parlement australien (1998-2019), après une carrière juridique de 20 ans.

