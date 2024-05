Une tempête solaire "extrême" frappe la Terre pour la première fois depuis 2003

La plus grande tempête géomagnétique depuis une vingtaine d’années, déclenchée par des éruptions solaires, a touché la Terre le week-end dernier, passant directement sur le Vietnam.

Classée au niveau 5, soit la graduation maximale, la tempête a généré d’impressionnantes aurores boréales mais comporte un risque de perturbations des réseaux électriques et de communication.

Le Professeur associé-Docteur Hà Duyên Châu, ancien directeur de l’Institut de géophysique de l’Académie des sciences et des technologies du Vietnam, a déclaré que les tempêtes géomagnétiques affectent négativement la santé humaine car elles ont un impact important sur les systèmes nerveux et cardiovasculaire.

Des études ont montré une augmentation potentielle de la fréquence cardiaque et de la pression artérielle, en particulier chez les personnes âgées. De plus, le nombre de globules blancs peut diminuer pendant une tempête, contribuant potentiellement à la propagation de certaines maladies comme le choléra, la peste, la grippe, la typhoïde et la méningite.

Il est toutefois important de noter que les personnes en bonne santé ne sont généralement pas affectées. Les plus sensibles sont les personnes atteintes de maladies neurologiques ou cardiovasculaires, ou sensibles aux champs magnétiques. Les symptômes peuvent aller de la fatigue à l’agitation jusqu’à la mort dans les cas extrêmes.

Le Professeur associé-Docteur Nguyên Xuân Anh, directeur de l’Institut de géophysique, a déclaré que le Vietnam dispose désormais de quatre stations destinées à la surveillance des variations magnétiques et des tempêtes géomagnétiques, soutenant ainsi la recherche et la prévision.

Ces stations sont situées à Phu Thuy, dans le district de Gia Lâm, à Hanoï ; Sa Pa, dans la province de Lào Cai (Nord); Dà Lat, dans la province de Lâm Dông (hauts plateaux du Centre); et Bac Liêu, dans la province de Bac Liêu (delta du Mékong).

Cependant, seules les stations de Phu Thuy et Dà Lat sont capables de transmettre des données directement à l’institut et aux réseaux de surveillance internationaux.

L’institut prévoit de moderniser les stations de collecte de données géomagnétiques et ionosphériques avec des magnétomètres numériques modernes pour améliorer la qualité de la recherche et de la prévision des tempêtes, a fait savoir le responsable.

Il collaborera avec le Japon pour réparer l’équipement d’enregistrement du champ magnétique de la station de Bac Liêu.

VNA/CVN