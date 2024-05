Thanh Hoa s'efforce de conserver les gibbons à joues blanches du Nord

Photo : MT/CVN

Cette démarche vise à évaluer les changements dans les populations, les habitats et les facteurs affectant les populations et les espèces afin de développer des solutions durables de préservation de la biodiversité associées à la conservation des gibbons à joues blanches dans les forêts de Xuân Liên.

Pham Anh Tam, directeur du Comité de gestion, a déclaré qu'au cours des trois années de mise en œuvre du projet, les gardes enquêteront et identifieront les menaces provenant des communautés des villages de la zone tampon, ainsi que l'état actuel des populations et des habitats où ils sont répartis et les facteurs qui affectent l'habitat des gibbons à joues blanches dans la réserve.

Ils examineront et développeront également un programme de surveillance des populations de cet animal associé à l’utilisation de l’outil de surveillance et de rapport spatial (SMART) dans la région.

Selon le Comité de sgestionde la réserve naturelle de Xuân Liên, le gibbon à joues blanches du nord est un primate rare répertorié dans le Livre rouge du Vietnam, car le nombre de cette espèce a subi un sérieux déclin en raison de la perte d'habitat et de la chasse.

Au Vietnam, cette espèce n'est répartie que dans les parcs nationaux et réserves des provinces de la partie nord du Centre comme Hà Tinh, Nghê An et Thanh Hoa, ainsi que dans la province montagneuse de Lai Châu (Nord).

VNA/CVN