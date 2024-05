La FAO soutient le développement de l'agriculture et de la sylviculture à Bac Kan

Une délégation conduite par Rémi Nono Womdim, représentant en chef de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) au Vietnam, a travaillé vendredi 10 mai avec les dirigeants de Bac Kan sur la mise en œuvre du Mécanisme Forêts et Paysans (The Forest and Farm Facility - FFF) dans cette province de Nord.