Phu Tho utilise des technologies de l’information pour veiller sur les forêts

Le Parc national de Xuân Son, province septentrionale de Phu Tho, a actualisé son système de gestion et de protection des forêts grâce aux technologies de l'information. Il dispose désormais de logiciels spécialisés et de systèmes de localisation GPS grâce à l'application d’outils de rapport et de gestion des données de patrouille ( Spatial Monitoring and Reporting Tool - SMART).

Photo : HH/CVN

En 2022, le ministère de l'Agriculture et du Développement rural a publié un document concernant l'utilisation de SMART. En outre, avec le soutien du Département des forêts et de l'Association vietnamienne des parcs et des réserves naturelles, des formations professionnelles ont été organisées pour le personnel des parcs nationaux et des réserves à travers le pays visant à mettre en route l’application SMART sur les appareils mobiles, les GPS portables et les serveurs.

SMART est un outil de rapport et de gestion des données des patrouilles, conçu pour améliorer l'application de la loi et la surveillance de la biodiversité dans les parcs nationaux et les réserves naturelles. L’application des technologies de l’information (TI) contribue à améliorer la gestion et la protection des forêts, à surveiller et superviser la biodiversité, et à rendre les patrouilles de garde forestière plus performantes.

Avantages

Dès 2022, SMART est utilisée par le Parc national de Xuân Son, apportant de nombreux avantages en termes de gestion, de direction ainsi que de surveillance.

Ce parc national créé en 2002 s’étend sur près de 33.700 ha, avec un périmètre central de 15.000 ha et une zone tampon d’environ 18.600 ha.

En début de patrouille, les gardes forestiers utilisent l'outil SMART Mobile pour saisir et mettre à jour les informations. En fin de la patrouille, cette application permet d’envoyer les données à un serveur via Zalo ou courriel pour que le personnel du groupe protection des forêts puisse résumer les informations et faire des rapports mensuels. Ces derniers sont alors soumis à la Direction du parc national qui définit ainsi les prochaines orientations de travail.

Photos : ST/CVN

Selon Trân Ngoc Cuong, directeur du Parc national de Xuân Son, la collecte des données de patrouille se faisait auparavant via des outils tels que des GPS portables, des notes, des formulaires papier et des appareils photos. Ces données étaient ensuite mises à jour manuellement dans l'ordinateur. Grâce à l’application SMART Mobile, la collecte d'informations et de données de terrain est aujourd’hui plus simple, plus rapide et plus précise.

Grâce à elle, le comité de gestion du Parc national de Xuân Son gère plus efficacement la zone forestière et détecte rapidement les violations telles que l’exploitation illégale.

Pour promouvoir la protection des forêts en général et du Parc national de Xuân Son en particulier, la province de Phu Tho a élaboré un plan de conservation de la nature et de la biodiversité pour la période 2021-2030, avec une vision jusqu'en 2050.

Xuân Anh/CVN