Nouvelle carte administrative : une réforme historique

Le 1er juillet 2025 a marqué l’entrée en vigueur du nouveau modèle d’administration locale à deux niveaux : provincial et communal. Pour saluer cette transition, près d’un millier de moines et fidèles de l’Académie bouddhiste du Vietnam à Hanoï ont organisé une grande cérémonie de prière pour la paix et la prospérité nationale. Ce moment spirituel fort a symbolisé l’entrée dans une nouvelle ère de gouvernance.

Adoptée le 12 juin par l’Assemblée nationale, cette réforme réduit le nombre d’unités administratives provinciales de 63 à 34, soit désormais 28 provinces et 6 municipalités. Il s’agit de la plus vaste réorganisation territoriale depuis un demi-siècle. L’objectif est clair : améliorer l’efficacité de l’administration, rationaliser les ressources publiques et renforcer la cohérence du développement territorial.

La restructuration vise également à élargir les espaces urbains ; dynamiser les pôles de croissance ; mieux intégrer les zones montagneuses, côtières et rurales ; et favoriser une coopération régionale harmonieuse.

Cette transformation repose sur une volonté politique forte et une large adhésion populaire. Elle marque une étape décisive dans la modernisation de l’appareil administratif et dans la construction d’un avenir plus équilibré et durable pour l’ensemble du pays.

Loi sur la nationalité : un cadre plus ouvert

Le 24 juin, l’Assemblée nationale a adopté à une large majorité les amendements à la Loi sur la nationalité, entrés en vigueur le 1er juillet. Cette réforme vise à faciliter l’accès à la citoyenneté pour les investisseurs, scientifiques et experts étrangers, tout en maintenant des critères d’intégration rigoureux.

Selon le ministre de la Justice, Nguyên Hai Ninh, le nouveau texte introduit plusieurs avancées notables : les demandeurs peuvent désormais conserver un nom étranger combiné à un nom vietnamien, ce qui facilite leur intégration professionnelle et sociale. La double nationalité est autorisée sous conditions, notamment pour les personnes ayant des liens familiaux avec des citoyens vietnamiens. Les candidats résidant à l’étranger peuvent déposer leur dossier directement auprès des ambassades et consulats.

Les critères d’éligibilité restent exigeants : une maîtrise suffisante de la langue vietnamienne, une résidence permanente d’au moins cinq ans, le respect de la Constitution et la capacité à subvenir à ses besoins.

Cette réforme s’inscrit dans une stratégie plus large d’ouverture maîtrisée, visant à attirer les talents internationaux tout en préservant les valeurs fondamentales du pays.

Tô Lâm - Trump : un appel suivi d'actes

Le 2 juillet, le secrétaire général du Parti communiste vietnamien, Tô Lâm, s’est entretenu par téléphone avec le président américain Donald Trump. Cet échange a porté sur les relations bilatérales, notamment les droits de douane réciproques. Tô Lâm s’est félicité de l’attention que Donald Trump porte au Vietnam, et les deux dirigeants ont exprimé leur volonté commune de renforcer le dialogue économique et de faire progresser les relations commerciales.

À la suite de cet appel, des négociations ont été engagées entre les délégations des deux pays pour concrétiser les engagements évoqués.

Selon la porte-parole du ministère vietnamien des Affaires étrangères lors d’une conférence de presse périodique tenue le 3 juillet, Donald Trump a salué les efforts de Hanoï pour offrir un accès préférentiel aux produits américains, notamment les véhicules de grosse cylindrée. En retour, Washington a promis une réduction significative des taxes sur plusieurs produits vietnamiens.

Tô Lâm a également proposé que les États-Unis reconnaissent officiellement le statut d’économie de marché du Vietnam et lèvent certaines restrictions à l’exportation de technologies de pointe.

Les deux parties ont convenu de renforcer leur coopération dans des secteurs stratégiques comme la science et les hautes technologies. Ces discussions pourraient déboucher sur des actions concrètes dans les mois à venir.

Commerce extérieur : des résultats prometteurs

Le ministère de l’Industrie et du Commerce prévoit un excédent commercial compris entre 3,4 et 4 milliards de dollars pour le premier semestre 2025. Cette performance dépasse les objectifs fixés et reflète une dynamique positive portée par la croissance des exportations, estimées à environ 215 milliards USD, soit une hausse annuelle de près de 14%.

Plusieurs secteurs clés tirent cette progression : l’électronique, le textile-habillement, les chaussures, mais aussi les produits agricoles. La diversification des marchés et l’amélioration des débouchés à l’international ont également contribué à ces bons résultats. Le pays bénéficie d’une compétitivité renforcée, soutenue par des accords de libre-échange et une stratégie d’exportation bien ciblée.

Cette tendance devrait se poursuivre au second semestre, selon les prévisions du ministère. Elle conforte la position du pays comme acteur majeur du commerce régional, tout en soulignant la nécessité de maintenir des politiques industrielles et commerciales agiles pour faire face aux incertitudes mondiales. L’excédent attendu constitue un signal fort pour les investisseurs et les partenaires économiques.

