Révolution d'Août 1945 : naissance du Vietnam indépendant

Le podcast du Courrier du Vietnam , votre rendez-vous hebdomadaire avec l'actualité vietnamienne, revient sur les événements majeurs qui ont marqué la semaine du 18 au 24 août 2025.

Vietnam et Bhoutan plaident pour une coopération accrue

Le roi du Bhoutan, Jigme Khesar Namgyel Wangchuck, et son épouse, la reine Jetsun Pema Wangchucka, ont effectué une visite d’État au Vietnam du 18 au 22 août. L’occasion de discuter des perspectives de développement des relations bilatérales et d’identifier les axes de collaboration.

Après la cérémonie officielle d’accueil, le président de la République, Luong Cuong, s’est entretenu le 19 août avec le roi du Bhoutan. Il a félicité le Bhoutan pour ses réalisations en matière de développement durable, sous la direction éclairée de son souverain. Il a salué le modèle de développement unique du pays, fondé sur l’indice de Bonheur National Brut, où l’humain, la nature et la culture sont placés au cœur de la croissance.

De son côté, le roi du Bhoutan a exprimé sa gratitude pour l’accueil chaleureux qui lui a été réservé. Il a témoigné de son admiration pour le Président Hô Chi Minh et pour les avancées remarquables du Vietnam au cours de ces 80 dernières années.

Le roi du Bhoutan s’est également entretenu avec le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, et le Premier ministre Pham Minh Chinh. Il a aussi visité la pagode Trân Quôc à Hanoï, l’un des symboles spirituels et culturels du pays.

80 ans de marche pour l’Indépendance, la Liberté et le Bonheur

Cette semaine, le Vietnam célèbre le 80e anniversaire de la Révolution d’Août (19 août 1945). Un événement gravé dans la mémoire nationale comme un hymne vibrant à l’amour de la Patrie, à la volonté indomptable et au désir ardent d’indépendance et de liberté du peuple.

Cette victoire historique ne mit pas seulement un terme à la domination coloniale et féodale : elle incarna une conquête pour l’homme - pour le droit à la vie, à la liberté et à la quête du bonheur. Elle ouvrit une nouvelle ère, celle de l’indépendance nationale associée au socialisme, plaçant l’être humain au cœur des priorités, à la fois comme finalité et moteur du développement.

Le 19 août 1945 demeure l’un des jalons les plus éclatants de l’histoire contemporaine du Vietnam : pour la première fois, les droits fondamentaux, la souveraineté et la dignité furent affirmés dans un État indépendant.

Quatre-vingts ans plus tard, le pays poursuit avec détermination sa marche vers un modèle de développement centré sur l’humain, guidé par l’idéal du bonheur collectif, dans une société démocratique, équitable, civilisée et progressiste.

Célébration du 80e anniversaire de la fondation du gouvernement vietnamien

Dans l’atmosphère festive marquant le 80e anniversaire de la Révolution d’Août et de la Fête nationale (2 septembre 1945), le gouvernement vietnamien a organisé, le matin du 20 août, une cérémonie solennelle célébrant le 80e anniversaire de sa fondation (28 août 1945).

Présentant le discours commémoratif au nom du gouvernement, le Premier ministre Pham Minh Chinh a rappelé que le 28 août 1945, le gouvernement provisoire de la République démocratique du Vietnam avait solennellement proclamé sa création devant la nation et le monde, et annoncé la composition du premier Cabinet comprenant 15 membres, avec le Président Hô Chi Minh à sa tête. Cet événement a marqué la naissance du premier gouvernement révolutionnaire dans l’histoire du pays, alors constitué de 13 ministères.

Au cours de ces 80 dernières années, le gouvernement a concentré ses efforts sur l’édification d’un Vietnam indépendant et nouveau, tout en défendant les acquis de la Révolution d’Août dans une ère nouvelle - celle de l’indépendance et de la liberté. Le gouvernement a mené à bien la politique de renouveau, d’ouverture et d’intégration internationale, permettant au pays des réalisations remarquables de portée historique.

Hanoï s'anime pour les premières répétitions du défilé de la Fête nationale

Le jeudi 21 août à 20h00, la place Ba Dinh à Hanoï a accueilli la première répétition générale du grand défilé militaire et civil, un événement majeur pour le 80e anniversaire de la Révolution d'Août et de la Fête nationale du Vietnam.

Près de 16.000 officiers et soldats ont pris part à l'événement, aux côtés d'armements et d'équipements modernes, dont de nombreux produits développés et fabriqués par l'industrie de la défense vietnamienne, tels que missiles, véhicules de combat d'infanterie, drones et systèmes radar.

Dans une ambiance festive, des milliers de Hanoïens ont afflué le long des boulevards menant à la place Ba Dinh. Sous un ciel d’automne clément, la capitale s’est parée de drapeaux et de fleurs. Les artères Hùng Vuong, Nguyên Thái Hoc, Lê Hông Phong et les abords de Ba Dinh étaient noires de monde, tous impatients d’apercevoir les premiers contingents défiler au son des fanfares. Une même émotion, une même fierté unissait la foule.

Pour aller plus loin et explorer l’actualité politique, économique, sociale et culturelle du Vietnam, rendez-vous sur notre site : lecourrier.vn.

Vân Anh/CVN