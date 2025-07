Le Vietnam dessine les contours d'une Asie pionnière

Your browser does not support the audio element.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh au Forum économique mondial de Tianjin

Du 24 au 26 juin, le chef du gouvernement vietnamien a participé à la 16ᵉ Réunion annuelle des pionniers du Forum économique mondial (FEM) à Tianjin, à l’invitation de son homologue chinois Li Qiang et du président du FEM, Børge Brende. Durant cette visite, Pham Minh Chinh a mené une trentaine d’activités officielles à Tianjin et Shanghai, illustrant la stature croissante du Vietnam sur la scène internationale.

Lors d’un dialogue spécial intitulé "La nouvelle ère du Vietnam : de la vision à l’action" et au cours de son entretien avec Børge Brende, le Premier ministre a exposé une stratégie de développement national articulée autour de quatre piliers : science et technologie, secteur privé, intégration internationale et réforme juridique. Il a également mis en avant deux initiatives régionales majeures - le Réseau asiatique d’innovation et le Portail asiatique d’innovation - destinées à connecter les instituts de recherche et les universités, et à soutenir les PME à l’échelle du continent. Saluées par les participants internationaux, ces propositions s’inscrivent dans la vision d’un "siècle asiatique" de paix et de prospérité.

Le Vietnam à la tête de la gouvernance océanique mondiale

Le 23 juin, le Vietnam a franchi une étape diplomatique majeure avec l’élection unanime de son vice-ministre permanent des Affaires étrangères, Nguyên Minh Vu, à la présidence de la 35ᵉ Conférence des États parties à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM). Organisée au siège des Nations unies à New York, cette réunion a rassemblé 170 États membres autour de la mise en œuvre de la Convention de 1982, fondement du droit maritime international.

C’est la première fois que le Vietnam accède à la présidence de cette instance, la plus importante conférence annuelle consacrée à la gouvernance des océans. Cette nomination illustre la reconnaissance croissante de son rôle sur la scène multilatérale et la confiance de la communauté internationale dans ses capacités de leadership.

Dans son discours d’investiture, Nguyên Minh Vu a salué les avancées récentes en matière de gouvernance océanique, notamment les résultats de la Conférence des Nations unies sur les océans à Nice (France). Il a réaffirmé l’engagement du Vietnam en faveur d’un multilatéralisme renforcé et d’une gestion durable des espaces maritimes.

Une session parlementaire historique avec 34 lois adoptées

Clôturée le 27 juin à Hanoï, la 9ᵉ session de l’Assemblée nationale de la XVe législature s’est distinguée par son intensité et son ampleur. En 37 jours de travaux répartis en deux phases (du 5 au 29 mai, puis du 11 au 27 juin), les députés ont adopté un nombre record de 34 lois et autant de résolutions, marquant un tournant majeur dans l’évolution institutionnelle du pays.

Le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, a qualifié cette session d'"historique", soulignant qu’elle avait posé les fondements juridiques d’une administration locale repensée à deux niveaux. Parmi les mesures phares figurent la création du Conseil électoral national, la révision de plusieurs articles de la Constitution et l’adoption de textes préparant les élections de mars 2026.

Selon lui, ces réformes transformatrices ouvrent une nouvelle phase de développement institutionnel pour le Vietnam. "Cette 9ᵉ session restera gravée dans l’histoire constitutionnelle de notre Assemblée. Les décisions que nous avons prises dessinent la feuille de route du pays pour les années à venir", a-t-il affirmé.

Exonération des frais de scolarité à partir de l’année scolaire 2025-2026

Le 26 juin, l’Assemblée nationale a adopté à une quasi-unanimité (440 voix sur 441 votants) une résolution majeure sur l’exonération et le soutien des frais de scolarité pour les enfants d’âge préscolaire, les élèves de l’enseignement général et les apprenants suivant des programmes équivalents dans les établissements du système éducatif national.

Ce texte, applicable dès l’année scolaire 2025-2026, vise à garantir le droit à l’éducation pour tous et à promouvoir l’égalité des chances, en particulier dans les zones défavorisées : minorités ethniques, régions montagneuses, frontalières, insulaires, côtières, densément peuplées ou abritant des zones industrielles et franches.

Hô Chi Minh-Ville parmi les 10 meilleures destinations d’Asie

Hô Chi Minh-Ville s’est hissée à la 7ᵉ place du classement des 10 meilleures villes d’Asie établi par les Luxury Awards Asie-Pacifique 2025 du magazine américain Travel + Leisure. Ce palmarès, fondé sur les votes des lecteurs, récompense les destinations les plus attractives du continent.

La métropole du Sud figure aux côtés de Tokyo, Bangkok, Singapour, Séoul, Hong Kong, Kuala Lumpur, Kyoto, Sydney et Osaka. Elle séduit par son énergie urbaine, son patrimoine colonial, sa cuisine de rue réputée et ses infrastructures en plein essor. Cette reconnaissance confirme le rayonnement croissant du Vietnam sur la scène touristique asiatique et son attractivité auprès des voyageurs internationaux.

Câm Sa/CVN